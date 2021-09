Jihočeši své fanoušky namlsali divácky vděčnými zápasy s Kladnem (7:5) a Olomouc (5:2), tentokrát to ale z jejich strany nebylo ono. Velmi dobře bruslící a hlavně bránící soupeř je nepouštěl do větších ofenzivních manévrů a výborně si pohlídal především hlavní údernou sílu Motoru dvojici Gulaš – Pech. Na střely na branku vyhráli Západočeši 35:20, což také o mnohém vypovídá.

Škodovce vstup do sezony nevyšel a body nutně potřebovala (asi přece jen více než Motor), což bylo na ledě také znát. „Ztratili jsme dobře rozehrané zápasy doma s Boleslaví a na Spartě, což poznamenalo začátek utkání, kdy jsme působili hodně nervózně a hledali jsme se. Dostali jsme se do zápasu až prvním precizně ubráněným oslabením,“ konstatoval jeden z dvojice plzeňských lodivodů Miloš Říha.

Hosté se ujali hned v úvodu druhé třetiny vedení. „Už v závěru první třetiny jsme měli lepší pohyb a pokračovali jsme v tom i ve třetině druhé. Jenže jakmile inkasujeme, tak nás to úplně vyhodí z tempa: To se také stalo. Znervózněli jsme, dostali jsme po chybě další gól a zápas se rázem otočil na druhou stranu. Naštěstí jsme se zase dostali do tempa a po druhé třetině jsme vedli zaslouženě,“ zdůrazní.

Ve třetím dějství ale završil domácí matador Michal Vondrka hattrick a za stavu 3:3 se šlo se do prodloužení. „Začátek třetí třetiny byl z naší strany zbytečně ustrašený. I po vyrovnání ze strany soupeře jsme měli příležitosti a mohli jsme se utrhnout. Závěr byl nervózní se šancemi z obou stran. Jsem rád, že se k nám v prodloužení přiklonilo štěstí a urvali jsme vítězství,“ neskrýval Říha. „Psychicky to pro nás byl strašně těžký zápas,“ dodal.

I domácí trenér Jaroslav Modrý připustil, že soupeř byl o něco hladovější po vítězství. „Plzeň makala, pracovala a trošku nás přehrála nasazením a bojovností. Nám to dneska moc nešlo, ale také jsme našli cestu, jak srovnat utkání. Měli jsme nějaké šance, ale nepřiklonilo se to tentokrát na naši stranu a musíme soupeři poblahopřát k vítězství,“ sportovně uznal.

O bod navíc přišel jeho tým po pouhých třinácti vteřinách prodloužení, když Kodýtek po přihrávce od Čerešňáka potrestal chybu v domácí rozehrávce. „Bylo to trochu vabank. Náš gólman chtěl rozehrát, abychom se dostali do přečíslení. Jeden z našich útočníků předvídal trošku víc dopředu. Při hře tři na tři se podobné věci stávají,“ nabídl svůj pohled.

Svou premiéru si v českobudějovickém dresu odbyl kanadský obránce se zkušenostmi z NHL Stuart Percy a dostával opravdu hodně prostoru. Na ledě strávil rovných dvacet minut, nejvíce ze všech obránců domácího celku. Naskakoval i do přesilovek a rozehrál také zmíněné nepovedené prodloužení. „Musí se aklimatizovat na novou soutěž a sžít se se systémem i spoluhráči. Jen doufám, že mu to nebude trvat dlouho,“ podotkl Modrý k náhradě za amerického beka Allena, jenž klub nečekaně opustil těsně před startem extraligy.