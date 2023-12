Hokejisté Písku v předehrávce 26. kola II. ligy prohráli na ledě Letňan vysoko 2:8, připsali si sedmou porážku v řadě a v tabulce skupiny Západ se nadále krčí na čtrnáctém místě s tříbodovým náskokem na poslední Řisuty.

Písečtí hokejisté prohráli v předehrávce II. ligy na ledě favorizovaných Letňan vysoko 2:8. | Foto: archiv IHC Písek

Přitom Králové začali na ledě favorizovaných Letců výborně a v 5. minutě vedli pod trefách Hrakholského a Dubského 2:0. To však bylo z jejich strany co se týče gólového přídělu vše. Domácí vzápětí snížili a ještě do první přestávky otočili skóre ve svůj prospěch. V dalším průběhu hosté od Otavy už jen přihlíželi, jak skóre ve prospěch Letňan narůstá.

Jihočeši bez zraněné brankářské jedničky Kříže a s dalšími absencemi nasadili řadu juniorů, kteří proti rozjetému soupeři neměli nárok. S notnou dávkou nadsázky se však dá říci, že pokud by platily pouze branky dosažené v plném počtu hráčů na ledě, Písek by utkání vyhrál 2:1. Letci totiž skórovali pětkrát z přesilovky a dvakrát při vlastním oslabení…

S kalendářním rokem se Králové rozloučí ve středu 20. prosince, kdy na svém stadionu v dalším mimořádně těžkém duelu přivítají v tabulce druhý Chomutov (18 hodin).

HC Letci Letňany – IHC Králové Písek 8:2 (3:2, 2:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Poul (Pšenička, Drtina), 14. Korčák (Pšenička, Fiala), 18. Korčák (Niko, Sklenář), 32. Korčák (Sklenář, Poul), 38. Niko (Pšenička, Labuzík), 41. Sklenář (Niko, Korčák), 44. Arnošt (Drtina, Mrňa), 57. Drtina (Mrňa, Kysela) – 4. Hrakholski (Pouzar), 5. Dubský (Volf). Rozhodčí: Bernat – Kettner, Brož. Vyloučení: 4:7. Využití: 5:0. V oslabení: 2:0. Diváci: 245.

Písek: Korytar – Čunát, Hanus, Turek, Pavlát, Radoš, Velíšek, Vajner – Matiášek, Volf, Dubský, Hrakholski, Pouzar, Kolář, Brož, Hollar, Hohenberger, Vlček.

II. liga sk. Západ

1. Tábor 23 18 2 1 2 104:40 59

2. Příbram 23 17 3 1 2 115:68 58

3. Chomutov 21 17 1 1 2 110:46 54

4. Letňany 24 15 2 1 6 98:59 50

5. Děčín 24 13 2 1 8 100:86 44

6. Vrchlabí 23 13 1 1 8 82:60 42

7. Most 24 12 0 3 9 91:88 39

8. Benátky nad Jizerou 23 7 2 3 11 71:73 28

9. Kobra Praha 22 8 1 1 12 80:101 27

10. Kralupy nad Vltavou 22 5 2 3 12 61:74 22

11. Ústí nad Labem 22 5 2 2 13 74:88 21

12. Cheb 23 5 3 0 15 64:109 21

13. Písek 24 4 2 1 17 63:102 17

14. Hronov 22 4 2 1 15 73:126 17

15. Řisuty 22 3 0 5 14 58:124 14