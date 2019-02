Písek – Písečtí hokejisté navlékli v sobotu třetí korálek na vítěznou šňůru, kterou rozjeli před týdnem na ledě Valašského Meziříčí.

OBRÁNCI. Na písecké střídačce zleva Dominik Bílek a Šimon Červinský. | Foto: Jan Škrle

Před týdnem ve středu porazil Písek i Moravské Budějovice a v sobotu se z Písku domů vraceli s výpraskem také hokejisté Nového Jičína.

Písek je převálcoval 6:1 zejména díky vynikající první třetině, jakou už u Otavy dlouho nepamatují.



Oba celky začaly v sobotu aktivně a prvního gólu se písečtí fanoušci dočkali již ve 4. minutě. Postaral se o něj Jan Marcilis, který obkroužil branku a zasunul puk pod beton novojičínského gólmana Sonnka.



Velkou šanci spálil o pět minut později Jan Sýbek.



Na začátku dvanácté minuta už ale domácí vedli 2:0, když se prosadil Vladimír Hanus.



V sedmnácté minutě se Písku naskytla první možnost zahrát si přesilovou hru a domácí ji hned využili. Po minutě a devatenácti vteřinách dostrkal puk za Sonnkova záda Dominik Bílek a bylo to už 3:0.



Skvělou úvodní dvacetiminutovku potvrdil gólem do šatny Martin Koupal, který v čase 19:13 zvýšil na 4:0 po první třetině. „Byli jsme hodně produktivní a proměnili většinu šancí, které jsme si vytvořili,“ popsal průběh první části hry písecký kouč Karel Herr.



Krátce po začátku druhé třetiny ovšem přišla komplikace. Hosté vlétli do druhého dějství jako uragán a hned při svém prvním střídání skórovali. Po vyhraném vhazování hráči Nového Jičína zamířili k brance, kterou strážil Hauser, a hostující Chvostek snížil na 4:1.



Vzápětí písečtí hráči i diváci už už zvedali ruce nad hlavu, puk ale brankovou čáru o kousek nepřešel.



Povzbuzení Moravané vycítili šanci, v polovině utkání však domácí uklidnil pátým gólem Vojtěch Šuhaj. Sedmnáctiletý mladík skóroval podruhé v této sezoně. Premiérový gól zaznamenal předminulou sobotu ve Valašském Meziříčí a byla to vítězná trefa. Tentokrát jeho branka znamenala vedení Písku 5:1.



Chvíli na to hráli Písečtí druhou přesilovou hru v zápase a znovu byli úspěšní. Petru Hučkovi stačilo k jejímu využití pouhých sedmnáct sekund – 6:1.



„Na hráče jsem apeloval, aby se to nestalo, i tak jsme ale hned po příchodu na led inkasovali gól. Soupeři pak narostla křídla a deset minut nás válcoval. Na nohy nás postavila až pátá branka Vojty Šuhaje, která přinesla na naše hokejky klid. Po další trefě Petra Hučka bylo prakticky rozhodnuto a zápas už se jenom dohrával,“ ohlédl se za druhou třetinou trenér Herr.



Šestý gól zklidnil také hokejisty Nového Jičína a ti už ve třetí třetině moc nezlobili.



Ani domácí již v závěrečném dějství branku nepřidali a zaslouženě si připsali další tři body za výhru 6:1.



Písek v posledním týdnu doslova září, přitom po domácím debaklu s Kopřivnicí před čtrnácti dny na tom nebyli hokejisté Písku vůbec dobře. „Znovu jsme se vrátili k tvrdé práci na ledě i mimo led a přináší to ovoce,“ prozrazuje Karel Herr, co stojí za vzestupem jeho týmu.



Poslední úspěchy však nepřeceňuje a příští utkání vyhlíží bez přehnaného optimismu. V sobotu cestují hokejisté Písku do Opavy. „Dopředu nikdy nemůžeme říct, jak to bude vypadat. Do každého utkání nicméně jdeme s tím, že ho chceme vyhrát,“ říká kouč.