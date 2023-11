Hokejisté Písku ve 14. kole II. ligy prohráli na ledě Příbrami 1:3, ale favorita hodně potrápili a za svůj výkon se rozhodně stydět nemusí.

Foto: IHC Písek

Jihočeši se soupeře z čela tabulky nezalekli a předvedli sympatický výkon. Po úvodní bezbrankové třetině se skóre poprvé měnilo těsně před polovinou zápasu, kdy tým od Otavy poslal do vedení Pavlát. Favorit však stihl ještě do konce této části srovnat krok.

Tento stav vydržel až do 55. minuty, v níž Příbram využila přesilovku při vyloučení Rouska, který vyfasoval dvě plus dvě minuty a zároveň za nesportovní chování trest do konce utkání. Střelu Hasmana si ke smůle píseckých hokejistů tečoval do vlastní sítě obránce Radoš. Za dvě minuty připojil favorit ještě pojistku a hosty už nespasila ani závěrečná power play.

„Prohráli jsme, ale nemám se za co stydět. Na ledě favorita jsme předvedli parádní výkon a jen škoda, že se k nám taky trochu nepřiklonilo štěstí. Ale takhle je potřeba bojovat, makat a především dodržovat taktické pokyny i proti soupeřům okolo nás v tabulce a ono to body přinese. Za vyrovnaného stavu jsme měli nějaké šance, ale chyběl nám větší klid v koncovce. A naopak, smůlu jsme měli při druhém gólu, když jsme si puk tečovali do vlastní sítě,“ konstatoval písecký trenér Jan Trummer.

Vítězní Středočeši se bodově dotáhli na vedoucí Tábor, Králové zůstávají dvanáctí. V 15. kole mají volný los a příští utkání je čeká až v sobotu 18. listopadu, kdy na svém stadionu přivítají poslední Hronov (17 hodin).

HC Příbram – IHC Králové Písek 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 38. Krejčí (Kafka, Kolda), 55. Hasman (Kafka, Krejčí), 57. Bečvář (Zdeněk, Bednařík) – 29. Pavlát (Hracholski). Rozhodčí: Trnka – Kubíček, Jurak. Vyloučení: 1:6, navíc Rousek (Pís.) 10 minut + do konce. Využití: 1:0. Diváci: 312.

Písek: Kříž – Hanus, Radoš, Vajner, Turek, Šilhan, Pavlát, Velíšek – Rousek, Volf, Matiášek, Hracholski, Koupal, Pouzar, Březina, Ženíšek, Hollar, Zayml, Zátopek.

Další výsledky 14. kola

Chomutov – Tábor 2:3, Benátky nad Jizerou – Ústí nad Labem 3:6, Vrchlabí – Hronov 4:2, Letňany – Kralupy nad Vltavou 2:1, Cheb – Most 1:5, Kobra Praha – Řisuty 4:3 PP.

II. liga sk. Západ

1. Tábor 13 10 2 1 0 60:22 35

2. Příbram 13 11 1 0 1 74:40 35

3. Chomutov 13 11 0 0 2 62:29 33

4. Letňany 13 8 2 1 2 47:27 29

5. Děčín 12 8 0 0 4 45:38 24

6. Vrchlabí 13 6 1 1 5 52:38 21

7. Most 13 6 0 2 5 51:44 20

8. Benátky nad Jizerou 13 4 1 2 6 41:38 16

9. Kralupy nad Vltavou 12 3 2 2 5 38:40 15

10. Kobra Praha 12 4 1 1 6 49:54 15

11. Ústí nad Labem 13 4 1 1 7 48:54 15

12. Písek 13 3 1 0 9 34:46 11

13. Cheb 13 2 1 0 10 30:72 8

14. Řisuty 13 2 0 2 9 29:74 8

15. Hronov 13 1 0 0 12 31:75 3