Trenér Rulík bude vybírat konečnou nominaci ze 37 jmen. Do šampionátu, který Čechům začne příští týden v pátek proti Finům, může zasáhnout 25 hokejistů. Tým na Švédy trénoval ve složení Gudas, Hájek, Zábranský, Kempný, Košťálek, Ščotka, Kundrátek, Ticháček, Rutta, Krejčík, Mašín, D. Špaček - Kubalík, Nosek, Palát - O. Kaše, M. Špaček, Červenka - P. Kousal, M. Kovařčík, Lenc - Flek, Kodýtek, O. Kovařčík - Chlapík, Tomášek, J. Vrána - M. Stránský, Kondelík, O. Beránek - Zadina, R. Zohorna - D. Voženílek, L. Sedlák.

Prezident Jihostroje Jan Diviš zářil zlatě. Půl medaile patří také Písku

Kodýtek a Zadina už skončili. Pokračuje odchovanec píseckého hokeje Jan Rutta. Vzpomenete si, jak v roce 2021 dorazil do Písku se slavným Stanley cupem? Hokejový obránce Tampy Bay Lightning Jan Rutta přoijel do Písku těsně před polednem. Přivezl Stanleyův pohár tam, kde dělal na ledě první krůčky. "K hokeji mě přivedl táta," vzpomínal. Fanoušci na něj čekali netrpělivě, ale nadšeně, v zahradě kulturního domu v Písku. Postávali v dresech, píseckých i Tampy, zpívali, přivítali Ruttu hlasitým skandováním. "Hóóonza Ruttta," neslo se po proudu Otavy. Úspěšný obránce se dlouho podepisoval, fotil, rozdával úsměvy, odpovídal na otázky.Jedna z nich směřovala i k tomu, proč nikdy v dospělém hokeji nehrál za žádný jihočeský tým, když českobudějovický Motor byl z jeho bydliště vlastně za rohem. "Prostě se moje kariéra ubírala jinudy. Odešel jsem do Plzně, šel do Chomutova, pak už to pokračovalo dál," vyprávěl vítěz Stanley Cupu. Celá současná trofej, podstavec osazený kopií originálního poháru, je vyrobena ze stříbra a slitiny niklu, měří 89,54 centimetrů na výšku a váží 15,5 kilogramu. Jan Rutta ji pro fotografy několikrát zdvihal nad hlavu, klidně se mohl cítit jako v posilovně. "Jsem ale moc rád, že jsem pohár mohl přivézt do Písku, to je to, o čem každý hokejista sní, aby se vrátil, kde začínal a přivezl takový úspěch. Rutta neskrýval, že mu fanoušci vřelým přijetím udělali velikou radost. Byli mezi nimi starší i mladší příznivci hokeje. "Jsem moc rád, že jsem dostal šanci, abych přivezl Stanley Cup do Písku," zopakoval Rutta. Stanley Cup přiletěl do Písku znovu po 17 letech, tehdy ho k Otavě dopravil obránce Stanislav Neckář. Jak vnímá Rutta fakt, že z jednoho města pocházejí dva vítězové play off NHL? "To je spíš otázka pro statistiky. Za mě je super, že pořád v Čechách máme hokejisty, kteří tuto trofej mají šanci přivézt domů."

Teď Jan Rutta bojuje o nominaci na MS 2024.