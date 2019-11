V sobotu 30. listopadu se v rámci 21. kola soutěže po čtvrté a naposledy utkali písečtí druholigoví hokejisté s čínským týmem Golden Dragon.

IHC Králové Písek – China Golden Dragon 5:3 (0:2, 4:0, 1:1). | Foto: Deník / Redakce

Na ledě u Otavy to z počátku vypadalo na problémy a možné další potupné odevzdávání bodů. Králové po první dějství ztráceli dva přesné zásahy, ale s nástupem do prostřední části hry skóre srovnali a do konce třetiny přidali další dvě uklidňující trefy.