Písečtí nyní mají za sebou dva zápasy s HC Klatovy. Na jejich ledě podlehli soupeři 0:2, doma jej porazili 5:2. Milevští pak o víkendu hráli ve Strakonicích, kde soupeři podlehli až na nájezdy 4:5.

V dresu Milevska by se mělo objevit několik táborských juniorů, kteří by zde měli hrát na střídavé starty. Stejně tak by se na střídavý start měl objevit Pavel Bouška z Písku.

Zdroj: IHC Písek a HC Milevsko 1934