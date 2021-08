„Natěšeni jsme na zápas byli všichni, jak hráči, tak i realizační tým. Výkon kluků také odpovídal tomu, jaký měli po hokeji hlad. Navíc se nám podařil super výsledek, Příbram hraje velmi dobře a my ji předtím porazili snad jen jednou. Navíc to ve středu večer bylo vítězství zasloužené,“ komentoval utkání s Příbramí asistent trenéra IHC Písek Václav Šrámek a doplnil: „Ač jsme třikrát prohrávali, dokázali jsme zápas otočit. Velmi dobře zahrála třetí lajna složená z našich mladíků, hráči z první a druhé pak dávali góly.“

Sice se říká, že výsledky přípravných zápasů nejsou důležité, ale výhra vždy přinese do týmu spokojenost a motivaci do další práce. „V přípravě hrajeme se samými silnými soupeři a především pro mladé hráče je každý zápas motivací. Hrajeme na tři lajny a máme navíc pět či šest hráčů. Ti by se měli poprat o to, aby se dostali do sestavy,“ povzbuzuje mladíky v týmu Václav Šrámek.

IHC Králové Písek – HC Příbram 4:3 (1:2, 1:1, 2:0).

Branky: 12. Matějka (Bednařík), 21. Sýbek, 50. V. Šuhaj (Sýbek), 52. Rod ml. (Sýbek) – 9. Káník (Gengel), 15. Kolouch (Furch, Pinkas), 26. Pinkas (Gengel, Strofek). Vyloučení: 3:7. Využití přesilovek: 2:0. Diváci: 300.Na led naskočili – IHC Králové Písek: D. Novák (Buchta) – Dosek, Dvořák, Bílek, Hanus, Dudáček, F. Novák, Turek, Sýbek, Volf, Šuhaj, Bednařík, Matějka, Rod, Januška, Brož, Karbulka, Přibyl. HC Příbram: Jiroušek (30. Kúdela) – Kutlák, Hlaváček, Straka, Beneš, Saňa, Vinš, Rohlík, Josefus, Panna, Tlačil, Seniov, Chlouba, Káník, Strofek, Gengel, Kolouch, Furch, Pinkas.

Písečtí hokejisté budou v srpnu trénovat čtyřikrát týdně a do toho vždy odehrají jedno přípravné utkání. To nejbližší hrají ve středu 11. srpna od 18 hodin proti celku Steel Wings Linz. „Mělo by se pak ještě hrát se Salzburgem a Klatovy,“ doplnil k dalšímu programu V. Šrámek.