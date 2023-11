Hokejová II. liga pokračovala 17. kolem. Z pohledu Jihočechů se v něm zrodily jiné výsledky, než by se očekávaly. Favorizovaný Tábor totiž prohrál v Chebu, kde nedal ani gól, a naopak písečtí hokejisté celkem s přehledem zvítězili na ledě pražské Kobry.

Hokejisté Písku porazili pražskou Kobru i podruhé v sezoně. Po úvodní výhře doma 4:3 v prodloužení tentokrát uspěli i na jejím ledě v poměru 6:3. | Foto: Jan Škrle

Táborský celek v souboji týmů z opačného pólu tabulky rozhodně ambice nenaplnil. Domácí celý zápas bojovali, hráli obětavě a v polovině utkání vstřelili vedoucí gól, který se ukázal jako rozhodující. Kohouti sice soupeře přestříleli, šance však neproměnili a jejich hra postrádala zápal i potřebné nasazení. A tak se zrodil překvapivý výsledek na úkor Jihočechů, kteří Cheb v úvodním vzájemném měření sil doma deklasovali 11:0…

„Takové utkání se pochopitelně hrozně těžko hodnotí. Jsme z něj smutní a naštvaní. Hráče jsme upozorňovali na to, že to bude úplně jiný zápas než ten domácí, ale bohužel… Po první třetině, kdy jsme soupeře výrazně přestříleli osmnáct ku čtyřem, zřejmě ještě víc nabyli dojmu, že se nemůže nic stát, ale byl to obrovský omyl. Soupeř vedl od začátku zápas s obrovským nasazením až sebeobětováním, a to byl ten klíčový rozdíl, protože my jsme to samé postrádali. Navíc jsme si v průběhu celého utkání nedokázali pomoci ani přesilovkami. Těch plnohodnotných jsme měli pět, ale sehráli jsme je hrozně špatně. Byla to pro nás lekce, a teď bude strašně důležité, aby si hráči uvědomili, kdo z nich mohl udělat něco lépe, anebo víc,“ poznamenal asistent táborského trenéra Petr Bačo.

To písečtí hokejisté se vraceli z hlavního města zvesela. Na specifickém kluzišti kobry jim vyšel úvod a už v 5. minutě se dostali zásluhou Koupala do vedení. Aktivní pojetí se jim vyplatilo a v 28. minutě zvyšoval kapitán Volf už na 4:0. Králové pak přestáli chvilkový tlak Pražanů, ale když v 43. minutě přidal Hracholski šestou trefu, začínalo být jasné jasné, že cenné tři body poputují k Otavě.

„Kluci to tvrdě odmakali, zápas na malém hřišti byl plný soubojů, ale tak to musí být. Chtěli jsme hrát celoplošně, což se dařilo, mužstvo plnilo to, co jsme si řekli a byli jsme efektivní i v koncovce. Oproti předchozímu utkání jsme hru markantně zlepšili. Ale nebylo to jednoduché, Kobra má několik velmi šikovných a důrazných hráčů, takže stále hrozilo nějaké nebezpečí. V tomto ohledu je třeba vyzdvihnout i výborný výkon brankáře Kříže, v obraně to taky docela fungovalo, i když mě trochu mrzí třetí inkasovaný gól v poslední minutě. Můžeme být spokojení, ale je třeba si to hlavně přenést do dalších zápasů, aby to mělo ten správný účinek,“ konstatoval kouč Písku Milan Mazanec.

II. liga pokračuje už v sobotu, kdy se Písek představí na ledě nováčka v Kralupech na Vltavou (18 hodin). Tábor má vzhledem k lichému počtu účastníků sk. Západ volný los.

Stadion Cheb – HC Tábor 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 31. Švec (Krutina). Rozhodčí: Červenka – Baxa, Jurak. Vyloučení: 7:3. Diváci: 220.

Tábor: Gába – Hubata, Plášil, Říha, Suchánek, Černý, Čížek – Severa, Milfait, Krliš, Šulek, J. Matušík, Seidl, Prášek, Zíb, Dančišin, Nevšímal.

Kobra Praha – IHC Králové Písek 3:6 (0:1, 2:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 29. Duda (Novák, Urban), 40. Urban (Vlček, Šťastný), 59. Šťastný (Vlček, Petrák) – 5. Koupal (Hail), 24. Radoš (Matiášek, Hracholski), 24. Zayml (Rousek, Pouzar), 28. Volf (Matiášek, Hracholski), 39. Zayml (Rousek, Turek), 43. Hracholski (Hail). Rozhodčí: Kosnar – Hradil, Brtník. Vyloučení: 3:7. Využití: 1:0. Diváci: 42.

Písek: Kříž – Radoš, Hanus, Pavlát, Turek, Hail, Velíšek – Hracholski, Volf, Matiášek, Rousek, Zayml, Pouzar, Březina, Koupal, Hollar.

Další výsledky 17. kola

Letňany – Hronov 7:3, Vrchlabí – Kralupy nad Vltavou 2:1, Děčín – Ústí nad Labem 4:2, Most – Chomutov 2:3 PP, Příbram – Řisuty 6:1.

II. liga sk. Západ

1. Příbram 17 14 2 0 1 88:44 46

2. Chomutov 16 13 1 0 2 78:35 41

3. Tábor 17 12 2 1 2 74:32 41

4. Letňany 16 10 2 1 3 62:39 35

5. Děčín 16 10 0 0 6 66:57 30

6. Most 17 8 0 3 6 65:60 27

7. Vrchlabí 16 7 1 1 7 55:48 24

8. Kobra Praha 14 5 1 1 7 58:64 18

9. Benátky nad Jizerou 15 4 1 3 7 43:44 17

10. Cheb 16 5 1 0 10 41:76 17

11. Kralupy nad Vltavou 16 3 2 2 9 46:55 15

12. Písek 15 4 1 1 9 44:54 15

13. Ústí nad Labem 16 4 1 1 10 56:68 15

14. Hronov 16 2 1 0 13 45:89 8

15. Řisuty 15 2 0 2 11 34:90 8