První ze sedmi přípravných duelů absolvovali písečtí druholigoví hokejisté. Na ledě Příbrami se jim však zápas nepovedl a po zpackané úvodní třetině nakonec odjížděli s vysokou porážkou 1:7.

Hokejisté Písku ve svém úvodním přípravném utkání utrpěli v Příbrami debakl 1:7. | Foto: archiv klubu

Jihočeši pod vedením nového kouče Jana Trummera vůbec nezachytili začátek utkání. Inkasovali hned v první minutě, v 10. prohrávali 0:3 a po první třetině svítilo na ukazateli skóre 5:0 pro domácí tým.

Ve druhé části se hostující celek zvedl, přidal na důrazu a donutil protivníka, s nímž se bude potkávat ve II. lize, k chybám, které však nedokázal potrestat, takže nakonec uhodilo na druhé straně.

I v závěrečné třetině držel písecký tým s kvalitním soupeřem herně krok, ale kvůli nekvalitní koncovce dokázal vstřelit pouze jediný gól, o který se postaral v 54. minutě Hollar.

„Na lavičce dospělých to pro mě byla těžká premiéra. Nepředstavoval jsem si, že tu dostaneme sedm gólů. Nechytili jsme začátek, kluci si mysleli, že to půjde samo, ale bez bruslení to nejde. Příbram má silný tým a několik let drží kostru, kterou jen doplňuje. Náš celek je hrozně mladý, bylo to pro nás první přípravné utkání, které nám ukázalo, na čem máme pracovat. Kvůli jedné takové porážce se ale určitě nesložíme. Doposud jsme měli hrubou přípravu, teď už do ní budeme zapojovat systémové věci, které by se měly projevit v dalším přípravném utkání," uvedl pro klubový web písecký trenér Jan Trummer.

V dalším duelu Králové ve čtvrtek 24. srpna přivítají rezervu rakouského Salcburku, jež působí v Alpské lize.

HC Příbram - IHC Králové Písek 7:1 (5:0, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 1. Vinš, 8. Patzelt, 10. Pětník, 17. Gengel, 20. Josefus (Duchan), 29. Josefus, 56. Hasman (Mašík, Havlín) – 54. Hollar. Vyloučení: 4:4. Využití: 1:1. Diváci: 150.

Písek: Kříž (29. Svoboda) – Šilhán, Hanus, Vajner, Radoš, Hail, Pavlát, Turek, Kurfürst – Matiášek, Koupal, Brož, Gracholskij, Picka, Chocholoušek, Kolář, Hollar, Ženíšek, Novotný, Andrle, Rod.