SHC Klatovy – IHC Králové Písek 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky a nahrávky: 27. Kaiser (Houdek) – 25. Volf (Prášek), 39. Prášek (Matiášek, Hanus), 45. Novák (Matiášek, Volf). Rozhodčí: Jílek – Rubáš, Tvrdík. Vyloučení: 5:4. Využití přesilových her: 0:1.

Sestava IHC Králové Písek: D. Novák (Kříž) – F. Novák, Kurfürst, Turek, Radoš, Hanus, Čančura – Hollar, Macháček, Hrakholski – Prášek, Brož, Koupal – Andrle, Volf, Matiášek – Bednařík, Novotný, Pouzar. Trenér: Tomáš Matušík.

Po bezbrankové první třetině se dostali v té druhé Písečtí z přesilovky do vedení. To jim však nevydrželo dlouho a Klatovští vyrovnali. Minutu před druhou přestávkou však šli Písečtí znovu do vedení, a když přidali po pěti minutách třetího dějství třetí branku, v klidu si pak dokráčeli pro tři body.

„Na začátku utkání jsme tam měli tři přesilovky, chvíli dokonce i pět na tři, ale vypracovali jsme si jen jednu velkou šanci, jinak jsme skoro nevystřelili na bránu. Soupeř pak naopak početní výhodu bleskově využil a ujal se vedení,“ posteskl si v hodnocení pro klubový web trenér Klatov Michal Straka. „Celý zápas jsme jen dotahovali a neměli jsme moc šancí. Soupeř dobře bruslil, a když dal gól na 1:3, tak my to trošku neunesli a Písek si to už pohlídal. Kontaktní branku jsme bohužel nedali a oni zaslouženě zvítězili,“ doplnil jednapadesátiletý kouč.

Písek svého soupeře přeskočil v tabulce a po devíti kolech je desátý s deseti body. Nyní v sobotu od 17 hodin Králové přivítají Hronov. Ten je na posledním 16. místě se ziskem čtyř bodů.