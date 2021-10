Po domácí porážce s Havlíčkovým Brodem skončil u mužstva trenér Luboš Rob, kterého vystřídal Karel Herr. Ten si hned připsal na konto důležité vítězství.

Po prvních dvou třetinách by asi nikdo nečekal, že domácí vyhrají rozdílem čtyř branek. V úvodu utkání sice rychle vedli 2:0, ale jejich náskok ještě do přestávky snížil a ve druhé třetině se dokonce na chvíli dostal do vedení. Domácí Králové však v závěru druhého dějství vyrovnali a ve třetí třetině soupeře cela přehráli. Dalšími čtyřmi góly si dokráčeli pro vítězství 8:4.

IHC Králové Písek – HC Klatovy 8:4 (2:1, 2:3, 4:0)

Branky a nahrávky: 4. Sýbek (Bednařík, Novák), 6. Šuhaj (Bednařík), 34. Matějček (Čížek), 39. Matějček (Matějka, Novák), 41. Matějček (Sýbek, Šuhaj), 50. Januška (Matějka, Turek), 51. Čížek (Matějka, Matějček), 56. Brož (Bílek) – 15. Roubal (Roubal), 34. Roubal (Sklenička, Uhlík), 35. Tulačka (Procházka, Eret), 38. Roubal (Roubal, Uhlík). Rozhodčí: Zeliska – Tuháček, Teršíp. Vyloučení: 1:4. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Diváci: 240.

Sestava IHC Písek: Kříž (41. Novák D.) – Dosek, Bílek, Turek, Novák F. – Čížek, Matějka, Karbulka, Šuhaj, Brož, Novotný, Januška, Sýbek, Matějček, Bednařík.