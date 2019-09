Jihočeské krajské město hostilo ve středu v podvečer druholigové utkání mezi hokejisty David Servisu České Budějovice a Písku.

HC David Servis České Budějovice – IHC Králové Písek 7:4 (1:0, 3:2, 3:2). | Foto: Deník/ Petr Brůha

Souboj celků, které doposud příliš nezářily, nakonec ovládli domácí. Servismani šli v polovině prvního dějství do vedení, ale Písečtí dokázali až do stavu 2:2 na vedoucí branky soupeře odpovídat. Budějovičtí následně odskočili na 4:2, jenže gól Adama Nováka zkraje třetí dvacetiminutovky vrátil hostům naději. Svěřenci trenéra Karla Herra o ni však brzy přišli. David Servis nasázel do královské klece další tři trefy během necelých sedmi minut a definitivně rozhodl o svém druhé výhře v sezoně. Po čínském týmu Golden Dragon porazil i jihočeského rivala.