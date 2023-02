Branky: 7. Faigl (T. Nezbeda, D. Tůma), 8. D. Tůma (Faigl, T. Nezbeda), 11. D. Tůma (Brož), 15. L. Nezbeda (J. Tůma), 23. D. Tůma (Faigl, Charvát), 35. Černý (Macek), 54. D. Tůma (Faigl, Charvát), 59. David Tůma (Faigl, Brož), 60. Nowák (Černý) – 55. Matiášek (Volf, D. Novák). Rozhodčí: Battěk – Kurtin, Beneš. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0.

Sestava Písku: Kříž (11. D. Novák) – Hanus, Kurfürst, Pavlát, F. Novák, Dvořák (C), Turek – Hracholskij, Hollar, Volf (A) – V. Brož, Březina (A), Macháček – Chocholoušek, Novotný, Matiášek – Andrle.

Děčín hraje v závěru nadstavby ve skvělé formě a v minulém kole vyhrál vysoko v Benátkách nad Jizerou. To samé zoakoval tentokrát proti Jihočechům. Ti přijeli na sever Čech oslabeni a od začátku utkání udávali tempo hry domácí. Ti také po zásluze získali všechny body a pořádně tak zdramatizovali boj o play off.

Do vyřazovacích bojů jdou pouze první dva týmy. Před posledním kolem vede tabulku Písek, který má 66 bodů. Druhý je Děčín s 65 body a třetí Benátky se 64 body. Písek v posledním kole přivítá doma Jablonec a do Benátek míří Cheb. Děčín pak zamíří do Klatov. Jelikož má Písek lepší vzájemnou bilanci s Benátkami, stačí mu k postupu do play off získat jeden bod.