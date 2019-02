Jindřichův Hradec - Třetí výhru v řadě si připsali písečtí hokejisté v utkání šestého kola 2. ligy na ledě v Jindřichově Hradci.

Písečtí hokejisté vezou tři body z Jindřichova Hradce | Foto: Deník/Petr Brůha

Domácí Vajgar trenéra Milana Mazance byl již před sezonou pasován do role pravděpodobného outsidera soutěže. To ovšem neznamená, že hráči Jindřichova Hradce budou rozdávat body na počkání. O tom, že si výhru budou muset vybojovat, se přesvědčili i Písečtí.

Ti se v jihočeském derby sice ujali vedení již po devíti minutách hry, kdy se trefil nejproduktivnější člen celku od Otavy Josef Urbanec, ale na další góly se čekalo až do závěru druhé dvacetiminutovky. Hostující strážce svatině Luboš Kadlec měl v utkání méně práce než jeho kolega na opačné straně, ale byl to on, kdo inkasoval jako další. Jindřichohradečtí srovnali ve 28. minutě, ale o minutu a půl později znovu prohrávali - trefil se Jan Sýbek.

Hosté o svém vítězství rozhodli definitivně až v závěrečné desetiminutovce, kdy rozdíl ve skóre navýšili Martin Koupal a Filip Vlček.

KLH Vajgar Jindřichův Hradec - IHC Písek 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 38. Bastl (Tržil, Pípal) - 10. Urbanec (Vlček), 39. Sýbek (Šuhaj, Koupal), 53. Koupal (Sýbek), 55. Vlček (Urbanec, Procházka).

Sestava KLH Vajgar Jindřichův Hradec: Pírs - Pípal, Tržil, Bureš, Straka, Kohút, Růžek - Bastl, Vantuch, Beran - Kundrát, Lazorišák, Bílek - Faško, Pichler, Homolka.

Sestava IHC Písek: Kadlec - Procházka, Hanus, Koutenský, Červinský, Suda - Urbanec, Suchan, Vlček, Slavík, Koupal, Sýbek, Drda, Pašek, Šuhaj, Rod, Duchoň.