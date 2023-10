Hokejisté Písku v třetím kole II. ligy na domácím ledě podlehli Kralupům nad Vltavou 2:3. V tabulce Západní konference jim patří pátá příčka a ve středu 4. října se vypraví k dalšímu zápasu do Mostu.

Písečtí hokejisté v třetím kole II. ligy podlehli na domácím ledě nováčkovi z Kralup nad Vltavou 2:3. | Foto: archiv IHC Písek

Jihočeši dělali školácké chyby, které nováček soutěže, který však před sezonou výrazně posílil, do poloviny střetnutí dokázal třikrát potrestat. Pak se sice výrazně zlepšili a především ve třetí části nenechali hostujícího brankáře vydechnout, ale z trvalé převahy vytěžili pouze snížení z hole Matiáška a Rouska.

„V dospělém hokeji by se takové individuální chyby neměly stávat. My je ale udělali a v polovině utkání jsme prohrávali 0:3. K zápasu jsme přistoupili tak, že se nemůže nic stát a dlouho jsme tahali za kratší konec. V první třetině jsme měli i šance, ale ty jsme neproměnili a naopak hosté potrestali naší chybu. Od poloviny duelu jsme zlepšili výkon, měli jsme převahu, ale smůla byla, že se nám do konce druhé třetiny nepovedlo vstřelit kontaktní gól. Ten přišel až později, kdy už chybělo více času, abychom vývoj otočili,“ konstatoval písecký trenér Jan Trummer.

IHC Králové Písek - HK Kralupy nad Vltavou 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Branky a nahrávky: 51. Matiášek (Volf, Hanus), 59. Rousek – 20. Zídek (Hampl), 24. Hrala, 28. Šilhavý (Hampl). Rozhodčí: Šmika – Kubíček, Hošťálek. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 250.

Písek: Kříž – Hanus, Radoš, Šilhán, Vajner, J. Turek, Pavlát, Kurfürst – Matiášek, Volf, Rousek – Hollar, Koupal, Pouzar – F. Kolář, Ženíšek, Hracholski – M. Novotný, Brož, Andrle.

Další výsledky 3. kola

Most – Ústí nad Labem 8:4, Příbram – Letňany 4:3 PP, Řisuty – Hronov 1:7, Cheb – Benátky nad Jizerou 3:1, Kobra Praha – Vrchlabí 4:6, Děčín – Chomutov 4:8, Tábor měl volno.

II. liga - Západní konference

1. Piráti Chomutov 3 3 0 0 0 21:9 9

2. HC Příbram 3 2 1 0 0 24:8 8

3. HC Tábor 2 2 0 0 0 15:0 6

4. HK Kralupy nad Vltavou 3 1 1 1 0 11:10 6

5. IHC Králové Písek 3 1 1 0 1 9:7 5

6. Stadion Vrchlabí 3 1 1 0 1 15:15 5

7. Mostečtí Lvi 2 1 0 1 0 10:7 4

8. Letci Letňany 3 1 0 1 1 9:11 4

9. Kobra Praha 3 1 0 1 1 10:12 4

10. Wikov Hronov 3 1 0 0 2 9:9 3

11. Ústecký Slovan 3 1 0 0 2 12:17 3

12. HC Děčín 3 1 0 0 2 10:16 3

13. Stadion Cheb 4 1 0 0 3 10:23 3

14. HC Benátky nad Jizerou 2 0 0 0 2 3:6 0

15. HC Řisuty 2 0 0 0 2 3:21 0