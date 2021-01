Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte proti Zlínu?

Po sobotním tréninku.

Měl jste radost, že si poprvé zahrajete extraligu?

Určitě. Po návratu z dvacítek jsem doufal, že bych někdy mohl v zápase dostat šanci. Jsem moc rád, že to přišlo takhle rychle. Za to bych chtěl trenérům poděkovat. Zároveň mě těší, že jsme uhráli vítězství, utkání si pohlídali a brali doma důležité tři body.

Byla klíčem k vašemu vítězství hned první třetina, kterou jste vyhráli o dva góly?

Zvládli jsme velmi slušných šedesát minut. Soupeř hrál dobře do obrany, byl nepříjemný, ale poradili jsme si s tím. Vždycky je lepší, když se dostanete do vedení. Dali jsme dva góly a pak jsme hráli klidněji. Důležité bylo, že jsme ve třetí třetině dali za stavu 2:1 třetí gól. Tím jsme zápas definitivně rozhodli.

Na začátku třetí třetiny Zlín snížil na 2:1 a ožil. Do té doby byl dost neškodný. Byla to jediná větší komplikace v průběhu utkání?

Je pravda, že tam jsme trochu polevili. Ale třetím gólem jsme odpor soupeře zlomili.

Vy osobně jste nebyl v pátek v Liberci, kde váš tým prohrál vysoko 0:7, ale byla den poté v kabině pořádná bouřka?

Určitě jsme si ten zápas rozebrali, ale neřekl bych, že to bylo něco hrozného.

V zápise jste figuroval s číslem patnáct, ale nakonec jste se po lede proháněl s pětadevadesátkou. Co bylo důvodem této změny?

Nevím. Přišel jsem na své místo v šatně a měl jsem tam připravenou devadesát pětku. Tak jsem hrál s tím, co jsem dostal, a nijak jsem to neřešil.

Vraťme se ještě ke světovému šampionátu dvacítek. Jaké dojmy ve vás převládají?

Musím přiznat, že jsem trochu zklamaný. Čtvrtfinále s Kanadou byl poměrně hratelný zápas, což s tímto soupeřem zrovna nebývá zvykem. Byla škoda, že jsme delší dobu neudrželi bezbrankový stav, nebo případně sami nedali gól. Pak by to bylo úplně jiné utkání. Bohužel to nevyšlo, první gól dala Kanada. Když pominu hokej, tak jsme hlavně měli skvělou partu, jakou jsem ještě asi nezažil. Makali jsme, dělali jsme, co jsme mohli, ale bohužel asi na víc nebylo.

Je účast na šampionátu vaším dosavadním největším hokejovým zážitkem?

Rozhodně. Pro mě je mistrovství světa nejvíc.

Vnímal jste po mistrovství ohlasy o tom, jak nám ujíždí hokejový svět a na nejlepší státy nestačíme?

Vím, že se něco takového píše. Ale nečtu to a snažím se na to nereagovat. Každý den makám co nejvíc, abych podobné názory vyvrátil.

Jaká je vaše nejbližší budoucnost. Zůstanete v Motoru, nebo plánujete návrat za oceán?

Budoucnost je trochu nejasná. Teď se soustředím na to, že jsem v Motoru. Chci tady vyhrávat každý zápas a týmu co nejvíce pomoci. Doufám, že se nám bude dařit. Co bude dál, to neřeším.

Máte ale přesto informace, jestli se v Americe rozběhnou juniorské soutěže?

Chtěli by, aby se to rozběhlo. Ale zatím to nevypadá. Situace k tomu není příznivá. Jsem v Motoru a doufám, že toho odehraji co nejvíce.