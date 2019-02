České Budějovice – Ve šlágru 24. kola první WSM ligy vyhráli hokejisté ČEZ Motoru v báječném utkání nad vedoucím celkem tabulky Kladnem 9:7. V sobotu hrají Jihočeši v Jihlavě (17.30).

ŠLÁGR PRVNÍ LIGY. Obránce ČEZ Motoru Dušan Žovinec (vpravo) atakuje kladenského Davida Dvořáčka. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Z domácí sestavy vypadl po dopoledním tréninku centr první řady Pajič, jehož vyřadila bolavá záda. Poprvé si zahrál mladý bek Pýcha, do branky se znovu postavil Bláha. Hosté přivezli trio matadorů Ptáček, Pletka a Skuhravý, kteří v minulosti úspěšně působili na jihu Čech.

Jihočeši prožili katastrofální vstup do utkání. Chovan si nepohlídal najetého Rudovského a ten po rovných třiceti vteřinách vydařenou bekhendovou kličkou zajistil Kladnu vedení.

Naštěstí po pouhých dvou minutách bylo vyrovnáno. Švihálkovu přihrávku přetavil v důležitý gól Žálčík. Ve vlastním oslabení pak měl vedoucí branku na hokejce Nouza, jenže Mensator jeho kličku vystihl, a ještě v téže přesilovce propálil Bláhu mezi betony Pletka.

Do kabin šly ale oba týmy poprvé za nerozhodného stavu. Rovněž v početní výhodě totiž pálil necelou minutu před klaksonem přesně z voleje Heřman.

„Jsme mnohem produktivnější než v minulých zápasech. Hosté jsou ale klidnější na puku. Neodpalují kotouče, neztrácejí je a nedávají nám je zadarmo. Musíme o ně bojovat, což stojí hodně sil. V dalším průběhu zápasu musíme zpřesnit nahrávky, abychom hráli více na puku my," nabídl zajímavý postřeh z novinářské tribuny zraněný Rok Pajič.

Hned po změně stran zaplněná aréna jásala. Po akci Mikysky se dorážkou prosadil Kuchejda. Jenže radost trvala jen necelou minutu. Stach prostřelil obránce Suchánka i Bláhu v brance a bylo znovu vyrovnáno.

Ale Nouza poté nenápadnou střelou znovu zvrátil vedení na domácí stranu. Strhující duel nabízel i nadále šance na obou stranách, možná více jich mělo, ale po dvou třetinách už zůstal stav 4:3. „Byli jsme agresivnější hlavně středním pásmu a díky tomu jsme byli více na puku. To nám pomohlo," všiml si po skončení druhé třetiny Pajič.

Parádní hokejové představení pokračovalo i v závěrečné třetině. Nash vyrovnal na 4:4 a domácí střídačka poslala do branky místo Bláhy Gábu. Mimořádné drama vrcholilo a Motor šlapal. Suchánek našel žabičkou Nouzu a bylo to 5:4. V přesilovce pět na tři trefil víko Suchánek a na 7:4 zvýšil Škoda. Hostující Machač pak snížil, v divokém závěru završil Nouza hattrick. Repe a Rudovský snížili na rozdíl jediného gólu, ale na konečných 9:7 pečetil do prázdné branky Kuchejda.

ČEZ Motor České Budějovice – Rytíři Kladno 9:7 (2:2, 2:1, 5:4)

Branky a nahrávky: 3. Žálčík (Švihálek, Zíb), 20. Heřman (Nouza, Jos. Straka), 21. Kuchejda (Mikyska), 24. Nouza (Heřman, Jos. Straka), 45. Nouza (Suchánek, Jos. Straka), 49. Suchánek (Nouza), 51. Škoda, 59. Nouza (Heřman), 60. Kuchejda – 1. Rudovský (Repe), 7. Pletka (Dav. Růžička), 22. Stach (Kehar), 41. Nash (Stach, Bílek), 56. Machač, 60. Repe (Machač), 60. Rudovský (Skuhravý, Stach).

Vyloučení: 5:9, využití: 2:2. Rozhodčí: Wágner – Hejl, Podrazil. Diváci: 6180.

ČEZ Motor: Bláha (41. Gába) – Mucha, Kolmann, Suchánek, Vráblík, Zíb, Žovinec, od 27. navíc Pýcha – Kuchejda, Mikyska, Chovan – Nouza, Jos. Straka, Heřman – Žálčík, Rob, Švihálek – Babka, Škoda, Prokeš. Trenéři Rosol a Bělohlav.

Ohlasy trenérů

Petr Rosol (Motor): „Podobný zápas tady pamatuji naposledy ještě jako hráč s Litvínovem. Obrany na obou stranách se moc nepředvedly. Oba týmy mají natolik silné útoky, že z toho bylo takhle divoké skóre. Pro trenéry to bylo na prášky, ale jsme rádi, že jsme vyhráli."

Jindřich Lidický (Kladno): „Dobře jsme do utkání vstoupili, ale potom jsme nadělali zbytečné chyby, které soupeř potrestal. Ustáli jsme tvrdou hru soupeře z úvodu zápasu, sami jsme potom přitvrdili, ale byli jsme vylučováni. Závěr, to už byla přestřelka a je škoda, že se nám nepodařilo dát vyrovnávací gól."