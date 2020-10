V nominaci české reprezentace na úvodní turnaj Euro Hockey Tour, kterým bude příští týden Karjala Cup v Helsinkách, figuruje také mladičký obránce Madeta Motoru Šimon Kubíček (18 let), jenž momentálně hostuje v prvoligových Litoměřicích.

Šimon Kubíček | Foto: Deník/ Pavel Netolička

Už tři týdny platí na našem území zákaz všech sportovních utkání a tréninků v uzavřených prostorech. Také proto se trenér Filip Pešán rozhodl povolat velmi mladý výběr. „Vládní nařízení nepovolila organizování soustředění národního týmu do dvaceti let, který v porovnání s konkurencí jako jediný nehraje ani netrénuje. Ostatní týmy se připravují na šampionát v zámoří, my touto nominací aspoň trošku pomůžeme, aby se naši hráči dostali na led,“ vysvětlil nominaci několika mladíků.