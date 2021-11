Výrazně oslabení Kohouti, kterým chybělo 9 hráčů (!), potvrdil i tak roli favorita a těsně zvítězil na chebském ledě. Cheb v úvodní třetině dvakrát vedl, ale hosté pokaždé vyrovnali a těsně před první sirénou šli do vedení. Ve druhé části branka nepadla, brzy po zahájení závěrečné třetiny Tábor zásluhou Matušíka, jenž si připsal celkem tři kanadské body, odskočil na dvoubrankový náskok, což bylo rozhodující, neboť jejich soupeř už dokázal pouze korigovat.

„Do Chebu jsme jeli opravdu hodně oslabení, ale mužstvo bylo odhodlané uhrát dobrý výsledek. Právě to bylo základem k tomu, že jsme si nakonec odvezli vítězství. Důležité bylo, že jsme v první třetině dokázali odpovědět na góly soupeře a úplně na konci jsme se dostali do vedení. Pak už to kluci enormním nasazením a snahou dokázali vybojovat, za což si zaslouží velký dík. Výborně zachytal Tadeáš Dvořák. V situaci, v jaké jsme se ocitli, si takového vítězství skutečně hodně ceníme,“ uvedl pro klubový web táborský kouč Arpád Györi.

Stadion Cheb – HC Tábor 3:4 (2:3, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 9. Holub (Kořán, Troška), 12. Vápeník (Stejskal, Romanov), 46. Vašíček (Strýček, Troška) – 11. Matušík (Hubata, Šulek), 19. Prášek (Kříž, Hubata), 20. Endál (Matušík, Hajič), 42. Matušík (Šulek, Seidl). Vyloučení: 5:7. Využití: 2:2. Rozhodčí: Jílek – Baxa, Tuháček. Diváci: 243.

Tábor: Dvořák - Kříž, Hubata, Zíb, Hajič, Čížek - Dančišin, Zayml, Endál - Seidl, Matušík, Šulek - Prášek, Chocholoušek, D. Šťastný.

Další výsledky: Kobra Praha – Písek 3:2, Příbram – Řisuty 7:1, Havlíčkův Brod – Klatovy 4:3 PP.

I. liga – skupina Jih

1. Tábor 17 13 1 1 2 89:43 42

2. Příbram 17 11 1 3 2 75:50 38

3. Kobra 17 10 0 2 5 82:62 32

4. Klatovy 17 8 1 1 7 64:63 27

5. H. Brod 17 6 3 0 8 61:59 24

6. Cheb 17 5 2 0 10 50:73 19

7. Řisuty 17 3 1 1 12 44:83 12

8, Písek 17 3 0 1 13 61:93 10