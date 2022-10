SK Dynamo České Budějovice B - Povltavská FA 3:3 (3:3)

Branky: 20. Bečvář, 31. Matoušek, 37. Mršić – 4. Budínský, 33. Khrolenok, 45. Novák. ŽK: 1:1 (Krch – Masopust). Diváci: 150. Rozhodčí: Baum – Kolátor, Flade.

Dynamo B: Luksch – Bartizal (69. Kladrubský), Brabec, Böhm, Pineau – Malecha, Krch, Bečvář – Penner (46. Polanský), Matoušek (69. Prášek), Mršić (60. Hák).

Dušan Žmolík, trenér Dynama B: „V prvním poločase jsme měli sice jasně více ze hry, v obranné fázi jsme však nehráli ideálně. Soupeř byl před naší bránou snad jen třikrát, nicméně dal z toho tři góly. Z toho dva byly po našich chybách a troufám si říct, že po hodně hloupých chybách. První gól ale jako zbytečný či laciný charakterizovat nejde, protože dle našeho názoru padl poté, co soupeře dostal do hry rozhodčí. Pustil totiž zákrok na Krcha, který dle našeho názoru byl naprosto jednoznačným faulem. Já se nechci k rozhodčím vyjadřovat a na ně se vymlouvat, nicméně myslím si, že se nám celý zápas pan rozhodčí smál. Takže se mi velice těžko ten zápas hodnotí. Byl to první zápas, kdy máme vůči rozhodčímu takové výhrady. Měli jsme takový zápas zvládnout, ale na kluky se zlobit nemohu a já smekám před tím, jak to dění na hřišti zvládli. Já to ale nezvládli, nicméně myslím si, že někdo se za ty naše mladé kluky postavit musí. Třeba ve druhé půli šel hráč Malechovi vyloženě po nohách, sice ho netrefil, ale byl to jednoznačný faul na kartu, ale rozhodčí mu ji nedal.“

Viktoria Plzeň B – FC Písek 3:1 (2:0)

Branky: 15. Kronus, 19. (PK) Vrba, 72. Vach – 58. Voráček. ŽK: 2:3 (Vrba 2 – Belej, Běloušek, Koreš). ČK: 1:1 (31. Vrba – 63. Kotrba). Diváci: 100. Rozhodčí: Severýn – Štípek, Vojáček.

Písek: Satrapa – Sajtl (84. Novák), Musa, Běloušek, Kotrba – Belej (88. Jansa), Němeček (76. Hendrych)– Kalousek, Koreš, Voráček – Bicenc.

Milan Nousek, trenér Písku: "Na domácích byla znát pohoda. Byli druzí v tabulce, hráli v klidu, žádný guláš v hlavě. My jsme na opačném pólu tabulky. Přijeli jsme hrát ze zabezpečené obrany s tím, že si počkáme na příležitost. Místo toho jsme inkasovali dva laciné góly po situacích, na které jsme se připravovali. Bohužel jsme to individuálně nezvládli a s takovým soupeřem se pak to manko již těžko dohání. Měli jsme tam dvě stoprocentní šance, kdy jsme prakticky před prázdnou bránou nedokázali míč usměrnit do sítě. Situaci jsme řešili špatně a míč nám odskočil. Tam se to asi lámalo. Vyrovnat na 2:2, mohl se nějaký bod urvat. Ale štěstí se k nám zkrátka nepřiklonilo. V závěru jsme to otevřeli, hráli vabank a domácí jednu ze šancí využili k pojištění vítězství."

Divize

Slavoj Český Krumlov – Jiskra Domažlice B 2:0 (0:0)

Branky: 56. Vaněk, 90. Kabele. Rozhodčí: Kotalík – M. Havlík, Vychodil. ŽK: 4:1 (Matuška, Kolář, Svoboda, Kuna – Jahn). Diváci: 210.

Č. Krumlov: Beránek – Trmal, Kabele, Kuna – Kolář, Svoboda, Matuška, Vávra (69. Strapek), Novák – Růžička (81. Parakhnenko), Vaněk (69. Rosůlek).

Václav Domin, trenér Českého Krumlova: „Přijelo k nám kvalitní mužstvo, plné mladíků, ale dobře jsme se na soupeře připravili. Věděli jsme, že Domažlicím nechybí fotbalovost, praktikují běhavý, agresivní styl a dobře kombinují, ale dokázali jsme se tomu přizpůsobit, takže diváci viděli určitě zajímavý zápas, jenž nepostrádal tu správnou šťávu. První poločas z naší strany trochu ovlivnila neproměněná penalta, když Kuna poslal míč do tyče. Hosté měli jednu příležitost, my taky něco. Po změně stran jsme během úvodních patnácti minut promarnili tři skutečně stoprocentní šance, ale nakonec jsme se dočkali, když Kolář vyslal kolmicí mezi obránci Vaňka a ten sám proti brankáři nezaváhal. Soupeři jsme kromě jediné střely vůbec nic nedovolili a naopak jsme ještě v 90. minutě pojistili vítězství. Kuna zahrával přetažený rohový kop na velké vápno a Kabele z první prostřeli vše, co mu stálo v cestě. Získali jsme velmi důležité body, hráči podali dobrý výkon, pochvalu zaslouží i rozhodčí. Nyní jedeme do Hořovic, kterým se momentálně daří, tak uvidíme. Ale divize je zatím velmi vyrovnaná a každý může porazit každého.“

Aritma Praha – Otava Katovice 3:1 (3:0)

Branky: 18. Štěpánek, 32. Bedrna, 40. Junek – 48. Uher. ŽK: 1:1 (Míka – Štěch). Diváci: 95. Rozhodčí: Melichar – Zoufalý, Štefan.

Katovice: Švehla – Květoň , Janoch, Kostka, Motl – L. Bálek, Sládek (74. Cibulka), Kotrba (29. Štěch), D. Bálek – Habor – Požárek (6. Uher).

Přemysl Šroub, trenér Katovic: "Nastoupili jsme v hodně slepované sestavě. Začali utkání kluci, kteří až tolik příležitostí v zápasech nedostávají. Navíc se nám při rozcvičce zranil Požárek. Chtěl to zkusit, nešlo to, a tak musel hned ze hřiště. Do půl hodiny musel pro zranění ještě střídat Kotrba. Nejenom jsme tedy nebodovali, ale navíc přišli o další dva hráče. Bohužel jsme první poločas prospali. Hráli jsme to naivně. Domácí do nás šlapali, hráli na hranici sebeobětování, hodně tvrdě a nám jejich hra nevoněla. Zkrátka nás přetlačili v soubojích a navíc jsme dostali nesmyslné góly. V poločase to tedy bylo o tři branky a musím říci, že zaslouženě. O přestávce byla v kabině trochu bouřka, trochu jsme hru zjednodušili a přineslo to ovoce. Dali jsme rychlý gól, bylo nás plné hřiště, škoda jen, že se nám nepodařilo přidal ještě kontaktní gól. Jsem však rád, že jsme se ve druhé půli dokázali zvednout, ležela na nás po první půli těžká deka."

Sokol Lom – Spartak Soběslav 0:3 (0:2)

Branky: 24. Kutner, 26. F. Vaněk, 64. D. Vaněk. ŽK: 2:2 (40. Skopec, 78. Grobár – 20. D. Vaněk, 44. Hájek). ČK: 1:0 (88. Tauber). Rozhodčí: Eibl – Havlík, Izugrafov. Diváků: 320.

Lom: Pecháček (46. Matoušek) – Mácha (31. Madar), Rydval, Slavík, Škarda (57. Tauber) – Pfeifer, Grobár, Skopec, Šimák, Kubovský (72. Janů) – Musiol (72. Coufal).

Soběslav: Červenec – Pavlík (84. Hromada), Kubart, Boháč, Zeman – Mazouch (69. Vrána), Boucník (84. Bříza), Kutner (69. Bouchal), F. Vaněk – Hájek (78. Hoffmann), D. Vaněk.

Lukáš Zeman, trenér Lomu: „Nemůžeme a nebudeme vyhrávat, pokud nebudeme ochotní hrát poctivý fotbal a nevrátíme se k tomu, co nám fungovalo v posledních třech nebo čtyřech utkáních. Dnes jsme si mysleli, že to přijde samo a jenom to nějakým způsobem odehrajeme, ale to srdce nám chybělo. Naopak na soupeři bylo od začátku jasně vidět, co a jak chce hrát. Ti kluci byli důrazní, nevypustili jediný souboj a působili na hřišti jako jeden tým. A protože my jsme to samé postrádali, tak jsme tím Soběslavi to její zasloužené vítězství v podstatě darovali.“

Radek Hajič, trenér Soběslavi: „Jsme samozřejmě nadšení a šťastní, protože kluci odehráli zápas přesně tak, jak jsme si představovali. Jen je škoda, že jsou naše výkony tak nevyrovnané. Potřebovali bychom, abychom si takovouto výkonnost drželi konstantně a dokázali ji zopakovat minimálně ve třech nebo čtyřech zápasech po sobě. Jsme schopni odehrát fantastické zápasy s Pískem, Přešticemi a teď i s Lomem, což jsou samozřejmě hrozně silní soupeři, a pak k nám přijede Komárova my mu po hrozném výkonu málem darujeme tři body. Připravujeme se zodpovědně na každý zápas, ale ne vždycky se to projeví. Dnes to kluci ukázali a je z toho super vítězství.“