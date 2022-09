"Bylo vidět, že obě mužstva jsou teprve krátce na ledě. Šance byly na obou stranách. Myslím si, že jsme měli více šancí. Bohužel málo střílíme a v našem obranném pásmu děláme hrubé chyby, kdy nás soupeř pod tlakem nenechá vystřídat. Do dalších zápasů musíme zjednodušit hru. Do útoku je to dobré, my se musíme zaměřit na obrannou činnost. Útočníci se nám nevrací a z toho pramení chaos v naší třetině. Na tomto nyní budeme pracovat," uvedl pro klubový web HC Vimperk trenér Milan Řehoř.

Zdroj: HC Vimperk