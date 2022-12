Ve Vimperku se představila čtyři družstva. Kromě místního HC Vimperk se představili ještě kluboví čtvrťáci Motoru České Budějovice. Další dva týmy byly složeny s hráčů a hráček více klubů. „Czech Ladies Gang jsou hráčky ve věku 10 a 11 let z celé republiky. Je to také soukromý subjekt pod vedením Petra Nováka, který trénoval český národní tým a nyní se věnuje spolku Czech Ladies Gang,“ představil další tým Martin Všetečka a pokračoval: „South Stars Academy jsou hráči mojí hokejové školy. Tu jsem založil v roce 2014 a jezdíme po turnajích. Dostali jsme se do fáze, kdy nám starší hráči odrostli a věnujeme se nyní těm mladším. A pro ně chceme pořádat turnaje. Tentokrát byli v týmu kluci z Písku, Milevska, ze Sparty i Olomouce. Není to ryze jihočeský tým, již se k nám přidává celá republika a dokonce i Slováci a Němci.“

Turnaj se hrál velice zajímavým systémem. Každý zápas měl dva poločasy a v každém z nich se hrálo o dva body. Navrch se jely nájezdy o další bod. „Je to pro děti motivační. Kdyby to bylo po polovině o čtyři góly, tak by bylo hotovo. Takto se začíná vlastně znovu. A na výsledcích to bylo vidět, jasná výhra v první dvacetiminutovce neznamenala body v té druhé. Zkrátka bylo pořád o co hrát. Další bod mohly týmy získat z nájezdů a jak se nakonec ukázalo, nájezdy také turnaj rozhodly,“ doplnil Martin Všetečka.

Celkovým vítězem se nakonec stal tým HC Vimperk před Czech Ladies Gangem. A o vítězství Vimperka rozhodl právě bod z nájezdů po vzájemném souboji. Třetí skončil tým South Stars Academy díky jedné výhře nad děvčaty. Čtvrtý skončil českobudějovický Motor.

„Turnaj se povedl, bylo to skvělé, všichni si výborně zahráli. Povedlo se mi i oslovit reprezentačního gólmana Šimona Hrubce, který přišel na závěrečný zápas a následně předal ceny. Děti se s ním fotily a byl to pro ně velký zážitek,“ doplnil Martin Všetečka.