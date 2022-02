Branky a nahrávky: 9. Brož (Hovora, Krejsa), 60. Novotný (Brož) – 27. Novák (Hubata), 31. Čížek (Macháček, Novák), 33. Macháček (Pánek, Hubata), 59. Macháček (Hubata, Baloun). Vyloučení: 3:3. Využití přesilovek: 0:1. Oslabení: 0:1.

Sestava Radomyšle: R. Kříž – Procházka, Hřebíček, Hanus, Suda, Burkoň, Brož – Vlk, Jungbauer, Slavík, Krejsa, Hovora, O. Gába, Novotný, Januška, Strnad, Stauber.

Do branky domácích se vrátil Richard Kříž, který v sobotu vychytal záchranu druhé ligy v Písku. Domácí se dostali v polovině první třetiny do vedení a jejich fanoušci věřili, že přijde kýžená výhra, která by mohla favorizovanou Soběslav do dalších zápasů znervoznět.

Soupeř z Táborska však měl skvělou druhou třetinu a kolem poloviny utkání dokázal za šest minut nastřílet tři branky. Své vedení si hokejisté Soběslavi zkušeně hlídali až do závěru utkání, kdy padlo na každé straně ještě po jedné brance.

V sérii tedy Soběslav vede 2:0 a má nyní na hokejkách mečbol. Série se stěhuje do Soběslavi, kde se zítra hraje třetí utkání. Podaří se Radomyšli vrátit sérii zpět na svůj led?