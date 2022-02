Branky a nahrávky: 3. Hrakholski (Čížek), 28. Matějček (Novák, Sýbek), 41. Sýbek (Čížek), 43. Dosek (Brož, Novák), 51. Čížek (Hrakholski, Dudáček), 56. Čížek (Januška), 58. Čížek (Hrakholski) – 17. Patyk (Petráš), 24. Formánek (Patyk), 26. Malovický (Havlůj, Sýkora), 48. Formánek (Matula, Patyk). Vyloučení: 6:7, navíc Jan Sýbek (PIS) 5+OK nesportovní chování, Stanislav Dosek (PIS) 5+OK bitka, Šimon Náprstek (5+OK) bitka. Využití: 1:3. V oslabení: 1:0. Diváci: 655.

Sestava IHC Králové Písek: Kříž (připraven Ludvík) – Hail, Kouba, Tampier, Dosek, Kurfürst , Novák, Dudáček – Jakub Volf, Bednařík, Matějček, Lukáš Volf, Brož, Čížek, Januška, Hrakholski, Sýbek, Lechnýř.

Tři body navrch před posledním kolem, na druhé straně horší vzájemná bilance. Tato výchozí situace pro písecké hokejisty znamenala, že jim k záchraně II. ligy stačí i porážka v prodloužení. Pokud by však padli v zákldní hrací době, slavil by soupeř.

Utkání začalo pro domácí tým velmi dobře. Ve 3. minutě dostal do vedení písecké Krále Hrakholski. Soupeř však dokázal ještě v první třetině srovnat v přesilové hře. Úvod druhé třetiny pro změnu vyzněl brankově pro hosty. Ti nejprve využili dvojnásobnou přesilovku a brzy přidali i třetí gól. Domácí tým to však nesložilo a Králové dali rychle kontaktní gól. I po něm pokračovali v tlaku, ale ještě ve druhé třetině nevyužili dvojnásobnou přesilovku a několikrát je vychytal gólman supeře.

Písecké tak čekala nesmírně těžká závěrečná dvacetiminutovka. Potřebovali minimálně vyrovnat. To se jim podařilo po necelé minutě hry, kdy se prosadil v přesilovce Sýbek. Chvíli nato dostal domácí do vedení Dosek. Drama však pokračovalo dál a ve 48. minutě hosté vyrovnali. Do poslední desetiminutovky se tak šlo znovu od nuly. Režii závěru utkání si však vzal do svých rukou písecký Čížek. Během sedmi minut dokázal nastřílet tři branky a na píseckém zimním stadionu se mohlo začít slavit.