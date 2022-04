HC Tábor: Kolář - Kříž, Hajič, Černý, Radoš, Pařízek, Hubata, Čížek - Hasman, Dančišin, Endál - Šulek, Matušík, Seidl - Bárta, Zayml, Rousek - Matiášek, Zíb, Prášek - Chocholoušek.

Rodos Dvůr Králové: Brázdil - Matějíček, Petira, Voňka, Muška, Kučera, Bláha, Dvořák, Půhoný, Dvořák, Havlas, Luštinec, Procházka, Ježek, Dušek, Valášek.

Bojovní hosté z Dvora Králové dokázali dvakrát odpovědět na vedoucí gól domácího týmu a dlouho tak drželi lepší a aktivnější kohouty na uzdě. Na ten třetí, který padl osmačtyřicet sekund před druhou sirénou, už ale odpověď nenašli a přes sympatickou snahu už na zasloužené výhře táborské družiny nic nezměnili. Konečnou výhru naopak pojistil gólem do opuštěné klece Hajič.

Hodnocení trenéra HC Tábor Arpáda Györiho: „Po devítidenní pauze bez zápasu jsme očekávali těžké utkání, a to se jen potvrdilo. Měli jsme v něm velmi dobré nástupy do prvních dvou třetin, a je škoda, že se nám v těch kvalitních pasážích nepodařilo soupeři odskočit na dvoubrankový nebo i vyšší rozdíl. Díky tomu hosté zůstávali až do konce ve hře o body. Řekl bych, že z celkového pohledu jsme si výhru zasloužili a musíme klukům poděkovat za to, jak nelehký zápas zvládli. Soupeři patří uznání za to, jak bojoval a dokázal do poslední chvíle vydržet se silami. Myslím si, že jsme si to všichni v tak fantastické atmosféře, jaká tady panovala, opravdu užili. Diváci byli skvělí!“