HC Strakonice – TJ Sokol Radomyšl 6:4 (0:1, 4:1, 2:2)

Góly a nahrávky: 22. J. Šuhaj (M. Hrubý), 28. J. Šuhaj (P. Šebesta, Dlouhý), 39. Tintěra (J. Šuhaj), 39. Dlouhý (Tintěra), 44. Dlouhý (P. Šebesta, M. Hrubý), 60. Dlouhý (J. Šuhaj) – 20. J. Řehoř (Hovora), 25. Hovora (P. Procházka, J. Řehoř), 46. J. Řehoř (P. Procházka), 60. R. Volf ml. (Stauber, Suda). Rozhodčí: Vavruška – Jan Lang, Kothera. Vyloučení: 2:8. Využití: 3:1. Diváků: 300.

Sestavy - HC Strakonice: Vastl – Topinka, D. Kovář, Tintěra, M. Hrubý, Vaněček – Fríd, Jiřinec, Cibuzar, J. Šuhaj, Dlouhý, P. Šebesta, A. Řehoř, Křenek, Menšík. Trenéři Martin Všetečka, Martin Müller a Marek Podrabský. S. Radomyšl: M. Kadlec – Hanus, Krejsa, M. Hřebíček, P. Procházka, Suda, Pěnička – Vlk, Jungbauer, Jos. Slavík, Krůček, Hovora, J. Řehoř, Šimoník (41. Strnad), Stauber, R. Volf ml. Trenéři Milan Tollinger a Radek Volf st.

Tři stovky fanoušků obou celků viděly bojovné utkání. Mírným favoritem duelu byli dle postavení v tabulce domácí hráči, ale derby takovéto prognózy vždy maže. V utkání samotném se dvakrát dostali do vedení hosté z Radomyšle. Rozhodující momenty však přišly v závěru druhé třetiny, kdy se Strakoničtí dostali během jediné minuty do dvoubrankového vedení. To ještě v úvodu třetího dějství navýšili a rozhodli o svém vítězstv. Soupeř pak již jen stav korigoval.

Strakoničtí hokejisté poskočili v tabulce na třetí místo o bod před Český Krumlov. A právě na ledě tohoto celku čeká tým od Otavy dohrávka. Ta se hraje již v neděli 21. listopadu od 17 hodin. Hokejisté Radomyšle zůstali na místě šestém.