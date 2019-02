Milevsko – Od začátku ledna nastupuje v krajské hokejové lize v dresu Milevska bývalý reprezentační obránce Petr Gřegořek.

ČTYŘICETILETÝ Petr Gřegořek znovu obul brusle a válí v krajské lize za Milevsko. | Foto: Jan Škrle

Čtyřicetiletý bek se před začátkem minulé sezony pokoušel prosadit do kádru prvoligového Motoru, to se mu ale nepodařilo. „Zkusil jsem to, ze zdravotních důvodů jsem však nemohl pokračovat v přípravě dál. Znovu mě chytla záda a už mě nebavilo se s tím dále prát,“ říká obránce, který v extralize nastupoval za Třinec, Karlovy Vary, České Budějovice a naposledy také za Liberec. To bylo v sezoně 2014 – 2015. Od té doby Gřegořek kvůli zdravotním problémům hokej nehrál a pod Ještědem vlastně profesionální kariéru ukončil.



Jeho zdravotní stav se pak sice zlepšil a bývalý reprezentant se cítil lépe, po zkoušce v českobudějovickém Motoru ale bylo jasné, že kariéra vrcholového hokejisty definitivně skončila.



Na led se Petr Gřegořek dostane doma v Milevsku se svými syny. „Se starším dvanáctiletým už si moc nezabruslím, protože je moc rychlý. Na milevský zimák chodím hlavně s mladším synkem a moc ho to baví,“ popisuje své všední dny Gřegořek.



V hale byl někdejší výborný obránce tak často, že se rozhodl znovu nazout brusle a navléci na sebe hokejovou výstroj. „Chodím si po večerech zablbnout na trénink s kluky z áčka. Je s nimi sranda, parta je v Milevsku dobrá. Tréninky jsou tak pro mě dobrým odreagováním,“ vysvětluje Gřegořek.



A nezůstalo jen u tréninků. Od ledna nastupuje zkušený zadák k mistrovským utkáním v krajské lize. Za Milevsko již stihl odehrát čtyři zápasy. „Hokej jsem čtyři roky nehrál, přesto jsem si ale myslel, že mi to půjde lépe. Tak snadné to ale není. Zatím mě to však baví, a dokud mi to vydrží, budu hrát dál,“ říká hokejista, který má platnou registračku stále v Liberci a doma v Milevsku má vyřízené hostování.



„Milevské angažmá beru jako zábavu, ale vyhrávat samozřejmě chci také, protože když se vyhrává, o to víc to člověka baví,“ má jasno Petr Gřegořek.