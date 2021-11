Obránce Motoru Ondřej Slováček odchází do finské nejvyšší soutěže

Po oznámení příchodu Martina Janduse nastává v kádru hokejistů Motoru i pohyb opačným směrem. Obránce Ondřej Slováček, který při přetlaku obránců nastupoval v sezoně i v útoku, odchází do finské nejvyšší soutěže, kde by měl posílit jeden z týmů středu tabulky. "Byla to jeho prosba. Není v tom nic proti nám nebo proti jeho působení v Motoru, ale zkrátka nás požádal, zda bychom mu nevyšli vstříc, že by chtěl pokračovat v zahraničí. To jsme učinili a budeme pokračovat v práci bez něj," promluvil k odchodu Slováčka vedoucí sportovního úseku a trenér Jaroslav Modrý. Ondřej Slováček v Motoru působil ve 2 sezonách, odehrál 57 zápasů, vstřelil 6 gólů a zaznamenal 28 kanadských bodů.

Ondřej Slováček | Foto: Deník/ Petr Hřídel