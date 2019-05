Kde podle vás byla hlavní příčina, že se vám baráž nepovedla a získali jste v ní pouhých pět bodů?

Už ve čtvrtfinále play off v Havířově nám ve třetím utkání za stavu 1:1 na zápasy pomohl výborný Petr Kváča v brance a výkon celého mužstva na hranici sebeobětování. A maximální bojovnost. Jinak si myslím, že bychom měli problémy už v play off. Tenhle zápas nás posunul přes Havířov. Vsetín v semifinále už nebyl tak fyzicky i takticky připravený. Navíc hrál předtím těžkou sérii na sedm zápasů s Prostějovem. To nám strašně pomohlo. Vsetín jsme vyřadili 4:1 a najednou každý viděl, že jsme před baráží v dobré formě a mohlo by to vyjít.

Jenže v baráži přišlo kruté vystřízlivění.

I když to tak nevypadalo, tak v play off jsme nebyli úplně ok. Nenarazili jsme v něm však na Kladno nebo Jihlavu. Nechci předjímat, jak by to dopadlo. Nějaká euforie po Vsetínu tam byla, ale baráž je zase jiný level. Klíčový byl hned první zápas v Pardubicích. Domácí bránili střední pásmo a nebyli jsme na to až tak připraveni. Při přechodech středního pásma jsme improvizovali. Extraligové týmy vsadily na obranu a Pardubicím to vyšlo. Přitom právě v prvním zápase byly nejzranitelnější. První výhra je nastartovala a nás prohra naopak hodila trošku dolů.

Byl to ale pořád jen jeden zápas. Před vámi jich bylo ještě dalších jedenáct.

Nezvládali jsme klíčové momenty zápasů. Nebylo to v kádru ani v gólmanech. Důležité momenty jsme prostě nezvládali. Na Kladně jsme nedali gól, přestože jsme na začátku hráli přesilovku pět na tři. To byl druhý klíč k celé baráži. Kdybychom skórovali, tak by se všechno mohlo vyvíjet úplně jinak. Pak už se to nabalovalo. Podle mého názoru rozhodl hned první zápas v Pardubicích a pak jsme nevyužili výhry po nájezdech ve druhém kole s Chomutovem k tomu, abychom vyhráli na Kladně, které bylo v tom momentu dole a my jsme byli nahoře. Soupeř nás jasně přehrál. Nevyužitá přesilovka pět na tři hned na začátku nás hodně poslala dolů. Baráž se začala rozplývat a už jsme nebyli tak silní, abychom ještě mohli do boje o postup promluvit. Neměli jsme žádnou zbraň, kterou bychom toho mohli dosáhnout.

Mělo podle vás mužstvo kvalitu na to, aby se alespoň pralo o postup až do konce?

Kdyby se všechno sešlo a zvládali jsme klíčové momenty, tak jsme na to určitě měli. O tom jsme přesvědčený. Ale bylo tam více drobností, které nešly na naši stranu. Udělali jsme chyby, které už jsme si zanalyzovali. Letos to ale bylo hratelné. O to víc nás mrzí, že to nevyšlo.

Byl podle vás velký skok v kvalitě soupeřů mezi prvoligovým play off a baráží?

Týmy v baráži byly organizovanější než v play off. Herně disciplinovanější. Dokázaly zvládat klíčové momenty zápasů. Uměly využít šance, když přišly. To se nám nedařilo. V tom byl velký rozdíl.

Produktivita vás trápila po celou sezonu. Byl to hlavní prvek, který vás v rozhodujících bojích zklamal?

Celou sezonu jsme hráli náročný hokej, většinou jsme soupeře přestříleli a vytvářeli jsme si šance. Získávali jsme kotouče. Chyběla nám ale větší rozhodnost v koncovce. V hráčích jsme to neprobudili. Naše produktivita nebyla dobrá po celou sezonu a v baráži byla doslova žalostná. Tam se to projevilo nejvíce. Přitom máme spoustu hráčů, kteří umějí góly dávat. Výběr místa, pohotovost při střelbě, intuice, i trošku sobeckost. To rozhoduje. Někdy jsme nebyli dostatečně přímočaří. To nám občas chybělo. Je to souhrn všech těchto věcí. Špatná koncovka ale určitě byla jednou z hlavních příčin, proč pokračujeme v Chance lize i příští rok. Hlavně jsme většinou nedávali v utkání první góly a museli jsme dotahovat, což bere síly i sebevědomí.

Vždycky se říká, že pokud chcete postoupit výš, musí doslova exkluzivně zachytat gólmani. Splnili oni vaše očekávání?

Je fakt, že některé důležité góly, které jsme dostali, byly laciné a důležité. V domácím dvojzápase s Kladnem a Pardubicemi jsme se ještě mohli vrátit do hry. Ale Petr Kváča s Kladnem i Honza Strmeň s Pardubicemi inkasovali v obou těchto utkáních některé dost laciné branky, což tým srazilo dolů. Ale bylo to v době, kdy jsme prohrávali, takže to propad mužstva spíše završilo. Nesešlo se nám to v ten pravý čas. Byl to další střípek do mozaiky, proč to nevyšlo. Nebylo to ono. Takové góly jsme v play off nedostávali. Ale v baráži byla obrana pod větším tlakem. Nebyli jsme tak silní v soubojích a také protihráči byli kvalitnější. Za celou sezonu si gólmani určitě zaslouží kredit. V baráži nám ale něco chybělo. To je však spíše otázka na trenéra gólmanů Standu Hrubce.

Prožil jste první kompletní sezonu na jihu Čech. Líbilo se vám pod Černou věží?

Především musím říct, že spolupráce s vedením klubu po lidské i profesionální stránce fungovala na výborné úrovni. Standa Bednařík je hlava celé organizace. Je to strašně hodný, chytrý a pracovitý člověk, jehož práce třeba není na veřejnosti tolik vidět. Po neúspěšné sezoně se na něj valí kritika, ale stojím za ním. Dává tomu každý den srdce. Stejně i jeho spolupracovníci, což jsou vesměs bývalí hráči. Pro ně i pro fanoušky bych si strašně přál, aby se postoupilo. Budějovice jsou jinak krásné město. Bydlím v centru, každý den chodím ze stadionu přes náměstí nebo kolem řeky. Fanoušci ve městě hokejem žijí. Příští rok už není jiná cesta než postoupit. Nebo to budou muset zkusit zase nějací jiní lidé. Ale začali jsme stavět kádr tak, abychom byli příští rok úspěšní. Jinak bych chtěl poděkovat fanouškům, vedení klubu i celému realizačnímu týmu, že fungujeme tak, jak fungujeme. Speciálně pak Vaškovi Prospalovi, že s ním mohu trenérsky spolupracovat.