Poslední minuta ale vstoupí do historie jihočeského hokeje. Jednačtyřicet vteřin před koncem vyvrcholil tlak Motoru vyrovnávacím gólem Martina Hanzla, kterému předcházela báječná akce kanadského beka Stuarta Percyho, jenž si položil pardubického bránícího hráče a po jeho střele Hanzl dorážel přesně do horního růžku.

Jenže to nebylo všechno. prodloužení odmítl pouhých devět vteřin před koncem vyhlášený šikula a bojovník Lukáš Pech. Za brankou vybojoval kotouč a o záda gólmana Frodla ho chytře dostal do sítě. Vítězný gól ani nestihl s vyprodanou halou oslavit, protože ho sestřelil tvrdým atakem ramenem na bradu Kanaďan Camara.

Vítězství to bylo šťastné, doslova vydřené, ale o to cennější. Na druhou stranu, o to větší bylo zklamání až rozčarování na pardubické straně. „Takové utkání se těžko hodnotí. Po celý zápas jsme byli jednoznačně lepší, vytvořili jsme si mraky šancí, nastřelili jsme čtyři tyčky. V celém utkání jsme udělali dvě chyby a dostali jsme tři góly. Soupeři musíme pogratulovat k vítězství, ale před našimi hráči smekám. Odehráli skvělý zápas, odmakali ho a nemám jim prakticky co vytknout,“ jen bezmocně krčil rameny kouč Dynama Richard Král.

Neskutečný závěr. Motor otočil zápas v poslední minutě a přidal i druhou výhru!

V podobném duchu hodnotil duel i domácí lodivod Jaroslav Modrý. „Ke konci jsme měli trochu štěstí, ale šli jsme si za tím. Byly tam odražené puky, které se odrazily k nám. Došli jsme si pro tu ránu navíc, abychom zápas převrátili na naši stranu. Hosté měli převahu po většinu střetnutí. Měli jsme kliku, plno věcí pochytal náš gólman, ale to je prostě hokej,“ řekl k utkání.

Pardubický trenér si nemyslí, že by jeho tým takhle ztracený zápas měl srazit na kolena. „Rána to samozřejmě byla, ale myslím si, že máme silný tým a dokážeme se z toho oklepat. Máme dva dny na to, abychom se sebrali. Doma nás bude hnát deset tisíc lidí a věřím, že to otočíme,“ je Král přesvědčen.

Motor nepředvedl podobný obrat ve skóre v letošní sezoně ani zdaleka poprvé, což ukazuje na obrovskou morální sílu týmu. „Mužstvo má charakter a je v něm plno hráčů, kteří si prošli velkými bitvami a vědí, co je úspěch. Nikdy se nevzdávají a v kabině je opravdu síla. Je radost s takovými kluky pracovat,“ neskrývá Modrý.

Zápas přinesl spoustu emocí. Domácí tvrďák David Štich dělal na hřišti pořádek a také při komerčních přestávkách projížděl kolem hostujícího gólmana Frodla a něco k němu promlouval, což se soupeři pochopitelně nelíbilo. „V pohodě to není, ale záleží na rozhodčích, jestli hráče nechají tohle dělat, nebo ne. Pokud takový hráč pak nejde na led, tak tam nemá co dělat,“ má Král jasno. „Ale to si musejí ohlídat rozhodčí. Je to jejich práce.“

Vstup do čtvrtfinále Motor zvládl, dnes bude hrát s Pardubicemi o druhou výhru

Jeho protějšek v tom velký problém neviděl. „Hokej je emotivní hra a podobné věci k tomu patří. Štich si dělá svoji práci, stejně jako Frodl. Víc k tomu nemám co říct,“ odmítl se Modrý podobnými záležitostmi zabývat.

Motor vede 2:0, sérii rozjel velice slibně, ale vyhráno zdaleka není. „Vedeme sice 2:0, ale to nic neznamená. Teď se série přesune do Pardubic, kde budou určitě fantastičtí fanoušci a výborná kulisa. Hrají proti sobě dva kvalitní týmy a těšíme se na to,“ ujistil Modrý a Král k jeho slovům lakonicky dodal: „Hrajeme teď dva zápasy doma, budeme chtít oba vyhrát a pojedeme zase zpátky do Budějovic na pátý.“