Velmi dobrý byl ale z vašeho pohledu i první rok v Havířově, kdy jste nasbíral dost bodů z hlediska individuálních statistik.

To je pravda. Dostal jsem důvěru a sbíral jsem body. Pak sezona hned jinak vypadá, když se hraje takhle.

Proč jste po dvou letech v Havířově skončil, když se vám tam poměrně dařilo, a zamířil jste do Kolína?

Přistály u mě i jiné nabídky než z Kolína. Byl jsem pořád hráčem Motoru a v Havířově jsme se nedomluvili na další spolupráci. Proto jsem odcházel jinam. Dostal jsem laso z Kolína, tak jsem šel tam.

Kolín je farmou Hradce Králové, který je na jihu Čech s přehledem nejméně oblíbeným klubem z extraligy. Vnímal jste, že jdete na území „úhlavního nepřítele“?

Když jsem do Kolína šel, tak to ještě farma Hradce nebyla. Tou se stal až po podepsání mé smlouvy. Došlo k dohodě s Hradcem a poté se tam všechno otočilo.

Chci ukázat své kvality a přesvědčit trenéry, přeje si testovaný Lukáš Doudera

To také přispělo k vašemu přesunu do Jihlavy?

Byla to výměna s Jánem Nikem, který putoval opačným směrem. Byl jsem za to velice rád a změnilo se to k dobrému. S Jihlavou jsme si došli pro titul.

Berete vítězné prvoligové play off s Jihlavou a následnou extraligovou baráž proti Kladnu jako vrchol vaší dosavadní kariéry?

Jako vrchol kariéry ne. Bylo to něco, na co budu vždycky rád vzpomínat. Zažil jsem tam opravdu krásné zápasy, ale svůj vrchol vidím pořád někde výš.

S Duklou jste přitom nevstupovali do play off ze čtvrtého místa v tabulce jako největší favorité.

Před play off nám odešli někteří klíčoví hráči, takže jsme sestavu zalepovali juniory. I přesto síla v týmu byla a šli jsme pořád dál.

V baráži jste podlehli relativně hladce 1:4 na zápasy Kladnu. Neměli jste trochu v hlavách, že i kdybyste uspěli, tak byste stejně neměli extraligu kde hrát, protože Horácký zimní stadion v Jihlavě se bourá?

To určitě ne. Ale projít celým play off je hodně těžké a dlouhé. Nechali jsme tam spoustu sil. Do baráže už jsme šli unavení a polámaní. O to hůř se nám hrálo.

Sledovat na Spartě play off z tribuny příjemné nebylo, přiznává Zdeněk Doležal

Měli v Jihlavě po sezoně zájem, abyste tam pokračoval i nadále?

Nabídka z Dukly přišla už v průběhu sezony, ale ozval se mi také Motor. V Jihlavě jsme se domluvili, že tam ročník dohraji a pak se rozloučíme.

Návrat do Budějovic pro vás byla jasná priorita? Neměl jste trošku obavu z toho, že už jste se v Motoru několikrát pokoušel prosadit do áčka, ale nikdy to neklaplo?

V Budějovicích jsem v podstatě doma. Mám tady zázemí a našel jsem si tady spoustu přátel. Vždycky se sem rád vracím.

Hovořil jste s trenérem Modrým o vaší roli v týmu?

S trenérem jsem mluvil už v průběhu sezony a měl zájem, abych se vrátil. Ale domluvili jsme se, že ročník dokončím v Jihlavě a až potom se přesunu do Motoru.

Stal se z vás za tříleté působení po hostováních ofenzivnější obránce?

Nemyslím si, že bych byl defenzivní obránce. Vždycky jsem se rád zapojoval do hry dopředu.

Bodů na vašem kontě ale tolik nebývalo.

To je pravda. Ale býval jsem hodně mladý a nastupoval jsem se staršími spoluhráči. V mládežnických kategoriích jsem body vždycky míval. Neřekl bych, že jsem defenzivní obránce. To určitě ne. Jsem ofenzivní bek, ale myslím si, že i obrannou činnost zvládám docela dobře.

Letní přípravu absolvujete s týmem. Nepreferoval byste spíše individuální?

Poslední čtyři roky jsem měl individuální přípravu. Ale nemám pozici hráče, který by si mohl diktovat. Takže trénuji s mužstvem a mohu si to na druhou stranu s klukama užít. Hrajeme spoustu her a je to zase jiné.

Po jedenácti letech je Lukáš Vopelka zpátky v Motoru a za návrat domů je rád

Partu jste utužili na kondičním soustředění na Lipně?

Parta se tam určitě dala dohromady, i když tam ještě někteří kluci chyběli. Ale užili jsme si to. Hlavně společné večery ve wellness.

S jakým cílem půjdete do sezony?

V každém případě se chci prosadit do základní sestavy a udělat s týmem co nejlepší výsledek. Před minulou sezonou nikdo nepočítal s tím, že by Motor měl uhrát bronzové medaile. Klidně se nám to může podařit zopakovat.