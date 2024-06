Třikrát vyhrál Stanley cup, dvakrát mistrovství světa, medaili má z OH. V Jihočeském kraji nenajdete větší sportovní hvězdu. Jaroslav Pouzar vstoupil do Síně slávy světového hokeje. Na hokej do Č. Budějovic "na Pouzara" jezdily i stovky fanoušků z Písku.