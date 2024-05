Nejslavnější hokejista z Milevska začal sezonu s Jáchymem Kondelíkem

Radek Ťoupal hrál hokej na světové úrovni. Poprvé se na brusle postavil v Milevsku. Na začátku osmdesátých let přešel do Motoru České Budějovice. S klubem vybojoval bronz v extralize , v reprezentace pomohl národnímu týmu k bronzu z OH a z MS. Byl členem týmu československého a později českého výběru na olympiádách v Albertville (bronz) a Lillehammeru (5. místo) a na dvou MS v hokeji. S hokejem skončil v roce 2001.

Trenér české reprezentace Ivan Hašek v Písku. Bavil v talkshow Josefa Kašpara

"Hraju za Old Boys České Budějovice, za veterány Motoru." Možná byste se divili, jakou mají hokejoví setkání "starých pánů" úroveň. "Hrajeme světlí proti tmavým, je to prestižní, kdo prohraje, platí o padesát korun víc, jsou to bitvy na život na smrt," směje se bývalý skvělý střední útočník, který se kromě hokeje baví golfem. Cestuje za tímto sportem po celém světě. "Je to můj druhý sport po kariéře, myslím, že mi to docela i jde," pokyvuje rozvážně hlavou. "Radek Ťoupal se narodil * 16. 8. 1966 v Písku. Pochází z už zmiňovaného Milevska. Ve své vizitce má kromě aktivního hráče i trenérskou kariéru. V roce 1987 byl jako 126. celkově draftovaný týmem Edmonton Oilers.Jak poslal Ťoupal na MS Kondelíka? "S jeho tátou jsme se v Motoru míjeli, on odešel do Německa, pak jsem se po Evropě toulal zase já," připomíná bývalého brankáře Motoru Romana. "Jáchyma musím za výkony pochválit, říká vážně a s úsměvem dodává pikantní historku: "Na začátku této sezony chodil s námi na veterány, myslím, že jsme ho právě my tak povzbudili, že je na mistrovství světa. Chodil s námi i Ruda Červený, který je v KHL. Je vidět, že náš veteránský hokej je na vysoké úrovni," usmívá se medailista z MS i OH Radek Ťoupal.