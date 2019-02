Po domácí porážce s Třebíčí udělali trenéři v sestavě Jihočechů několik změn. V brance vystřídal Bláhu Gába a do útoku se vrátili Škoda a Marek.



Motor v posledních zápasech hledá formu ze samotného úvodu sezony a trápil se i na ledě zarputilého nováčka soutěže. V první třetině byl zápas vyrovnaný, od té druhé už začali mít navrch domácí.



V úvodním dějství měl dvě velice slibné příležitosti Kuchejda. Jednou ho ale vychytal výborný Šimboch a podruhé mířil vedle.

Po změně stran začínali mít navrch Zubři. Štěstí měli pro změnu hosté, když těsně vedle Gábovy svatyně skončily Dostálkova teč i nebezpečná střela Pšurného. Úplně největší šanci měl Stoklasa, ale ani on na Gábu nevyzrál.



Domácí se nakonec dočkali paradoxně ve vlastním oslabení pouhých dvacet vteřin před druhou sirénou. Popelka po rychlém brejku předložil Šťastnému a ten přesnou střelou z první trefil horní růžek hostující branky.



V závěrečné třetině byli domácí jasně lepší a po zásluze se také dočkali druhého gólu. V 51. min. jel Goiš sám na Gábu, ten sice jeho blafák vystihl, ale od domácího útočníka se kotouč šťastně odrazil do sítě.



Na zvrat v utkání Motor tentokrát bohužel neměl…

Branky a nahrávky: 40. Šťastný (Popelka), 51. Goiš (Stoklasa). Vyloučení: 1:3, využití: 0:0, v oslabení: 1:0. Rozhodčí: Přikryl – Reich, Zídek. Diváci: 2154.

ČEZ Motor: Gába – Mucha, Zíb, Suchánek, Vráblík, Bohunický, Žovinec – Kuchejda, Pajič, Švihálek – Nouza, Jos. Straka, Heřman – Žálčík, Rob, Babka – L. Marek, Přibyl, Škoda. Trenéři Rosol a Bělohlav.