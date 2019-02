České Budějovice – Po šesti kolech zisk šesti bodů a dvanáctá příčka v prvoligové tabulce. To je bilance, se kterou nemohou být prvoligoví hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice spokojeni. Uvědomuje si to i útočník Martin Heřman (27) let, který před sezonou posílil ofenzivní sílu týmu. V sobotu čeká jeho tým důležitý zápas s Mostem (15).

Martin Heřman | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ze šesti odehraných zápasů máte jenom šest bodů. Čekali jste víc?

Je to málo. Čekali jsme víc, to je jasné. Trápí nás hrozně nevyrovnané výkony v zápasech doma a venku. Když dokážeme sehrát tak povedený zápas s Kladnem, tak na to pak musíme navázat. V Kadani to byl bohužel úplně rozdílný výkon.



Kde vidíte hlavní příčiny porážky 3:4 ve vašem posledním vystoupení právě v Kadani?

První třetina byla z naší strany špatná. Prohráli jsme ji 0:1. Moc se nám nepovedla ani druhá, kdy jsme nechytili začátek. Ve třetí už byla naše hra lepší, ale chybělo tam to, co bylo v utkání s Kladnem. Padání do střel a ta úplně maximální obětavost.



Ve třech zápasech venku jste zatím nezískali ani bod. Před zápasem vždycky zní z kabiny hlas, že se nesmí opakovat individuální chyby, ale výsledek je zatím stále nulový.

Nevím, jestli se na zápasy venku nedokážeme tolik koncentrovat, jako když hrajeme doma. Tolik se nevyburcujeme jako tady, když přijdou čtyři tisíce diváků. Chyba je jenom v nás. My sami si to musíme srovnat v hlavách a dokázat se na zápasy lépe připravit.



Cítíte vzhledem k nepodařenému vstupu do sezony tlak ze strany vedení klubu?

S tím, že tady bude tlak, jsme všichni počítali. Budějovice jsou město, které hokejem žije. Jsou tady skvělí fanoušci a tlak na mužstvo je tady od začátku. Je třeba dělat výsledky a pokud chceme, aby fanoušci i nadále chodili, tak musíme podávat daleko lepší výkonu než dosud.



Vy osobně máte na kontě jeden gól, jednu asistenci a v hodnocení plus/minus máte minus tři body. To také není bilance, se kterou byste mohl být nějak zvlášť spokojen?

Zatím je to špatné a spokojen nejsem vůbec.



Přitom v přípravě se vám celkem dařilo.

Příprava byla dobrá. Nevím, proč to teď nejde. Je těžké na to jednoznačně odpovědět. Základ je tvrdá dřina a pak přijdou i další věci, jako jsou i góly.



Čeká vás Most, který se sice loni zachraňoval až v baráži, ale před sezonou ho posílila třeba trojice velezkušených útočníků Divíšek, Alinč a Kubinčák.

Most má velice kvalitní útok. Právě tito hráči ho hodně zvedli. Na druhou stranu se zdá, že obrana soupeře by na druhou stranu nemusela být až tak dobrá. Musíme na ně vyvinout tlak, donutit je k chybám a ty pak potrestat.



Spoléháte na pomoc výborných fanoušků, kteří vám fandí od začátku až do konce bez ohledu na vývoj skóre?

Určitě. Publikum je v Budějovicích skvělé a je výborné, že chodí v takovém počtu. Hodně nám pomáhají a zápasy mají skvělou atmosféru. Diváci pro nás znamenají velké plus.