Vánoce u Vráblíků proběhly přesně dle očekávání těch nejmenších. „Synovi je šest let, dcerce tři a půl. Jsou ve věku, kdy jsou teď s nimi Vánoce nejkrásnější. Děti si to užily a my s nimi“ spokojeně přikyvuje písecký rodák.

Odpočinku si však českobudějovičtí hokejisté moc neužili. Ještě ve čtvrtek doma hostili Olomouc (1:3), na Štědrý den a na Boží hod měli volno, ale na Štěpána už zase dopoledne normálně trénovali. „Měli jsme štěstí, že jsme měli na Štěpána volný los. Loni v Plzni jsme měli trénink už pětadvacátého, protože druhý den se hrálo. Letos to vyšlo dobře. Měli jsme celé dva dny volno a mohli jsme je strávit s rodinami. Navíc jsme před Štědrým dnem hráli doma, takže jsme nemuseli nikam cestovat. Jenom jsme ještě měli s Olomoucí vyhrát, aby to bylo úplně dokonalé,“ usměje se.

Domů do Budějovic se Vráblíkovi vrátili z Plzně po třech letech. „Jsme rádi, že jsme zase tady,“ má zcela jasno. „Vyšlo to super. Syn šel do školy, všechno máme tady, nemusíme nic zařizovat,“ chválí si. „Náš malý začal kromě hokeje hrát i fotbal v Nových Hodějovicích. Bydlíme ve Starých Hodějovicích a máme to kousek na fotbalové hřiště i do haly. Kluci ze školy prý všichni hrají fotbal, tak začal taky, protože se mu to nekříží s hokejem. Zatím ho baví obojí, tak uvidíme, co si vybere,“ vypráví.

Ani po hokejové stránce si nestěžuje, i když se možná čekalo, že posílený Motor bude víš než na současné jedenácté příčce, která mu v extraligové tabulce patří. „Vždycky to může být lepší. Byly zápasy, které jsme si prohráli sami. Budeme pracovat na tom, abychom se v tabulce posunuli zase výš. Ale před sezonou jsem vůbec nevěděl, co od našeho mužstva očekávat. Extraliga je letos hodně vyrovnaná a můžeme hrát v pohodě úplně s každým. Nikdo není odskočený a každé utkání se dá vyhrát,“ všiml si.

Co Vráblíka mrzí, je omezení počtu fanoušků v hledišti. Zatímco v úvodu sezony se návštěvy v Budvar aréně blížily k šesti tisícovkám, teď jsou omezeny maximálně na tisíc příznivců na zápas. „Lidi v Budějovicích se na hokej těšili a je hrozná škoda, že na něj nemohou chodit. Třeba ve Zlíně tolik diváků nechodí, tak je to skoro jedno, ale u nás mají čtyři tisíce fanoušků koupené permanentky a na hokej nemohou. To je věčná škoda,“ neskrývá zklamání.

Na svém osobním kontě má zatím vysoký bek pouhý jeden gól a šest asistencí. Jedinou branku zaznamenal hned ve čtvrtém kole proti Olomouci. Od té doby na zásah do černého stále čeká. „Osobní statistiky jsem nikdy moc neřešil,“ usměje se. „V úvodu sezony byl zraněný Petr Šenkeřík, tak jsem se dostal i na přesilovku a dal jsem gól. Ale teď máme stabilní přesilovkové formace, kluci je hrají výborně a není důvod něco měnit. Já jsem byl na začátku jenom takový záskok,“ směje se.

Úterní duel proti Plzni nebude pro obránce Motoru běžným extraligovým zápasem. „Když jsme hráli letos s Plzní poprvé, tak to bylo úplně specifické. Pořád tam mám plno kamarádů. Tyhle zápasy mám rád. Úplně stejně jsem se těšil loni na zápasy proti Budějovicím,“ ujistí.

Vzájemná bilance obou soupeřů je letos vzácně vyrovnaná. Doma Motor se Škodovkou prohrál 3:4 v prodloužení, na ledě soupeře zvítězil stejným poměrem po samostatných nájezdech. „Je to opravdu vyrovnané. Ale vím jistě, že chceme za každou cenu vyhrát. Určitě s Milanem Gulašem vypíšeme do kabiny nějakou prémii za vítězství,“ slibuje.