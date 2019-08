O vítězi rozhodoval poslední zápas turnaje, ve kterém Jihočeši podlehli ruskému klubu poměrně jednoznačně 0:4. „Nepředvedli jsme bůhvíjaký výkon,“ byl si vědom trenér poraženého celku Václav Prospal. „Nechci přímo říct, že výsledek odpovídá průběhu zápasu, ale vyhrát jsme si nezasloužili. V ofenzivě jsme neměli moc šancí. Těžko říct, jestli to bylo kvalitou soupeře, nebo jestli jsme po středečním utkání s Lincem už neměli šťávu. To si ale nemyslím,“ dodal k utkání.

Ruský celek svou kvalitou Motor převyšoval. Rozdíl mezi KHL a druhou českou nejvyšší soutěží prostě znát být musel. „Přesto mě mrzí, že jsme toho v ofenzivě nepředvedli více. Myslím si, že nám velmi dobře zachytal gólman Klouček. Důležitý by byl první gól, který jsme nedali, i když jsme měli přesilovku pět na tři. Ale pomalu jsme v ní ani nevystřelili na branku,“ nebyl spokojen.

Hosté se naopak střelecky prosadit dokázali. „Hra byla rozkouskovaná a celé to bylo takové mrtvé. Naši největší šanci měl Honza Kloz z předbrankového prostoru, ale Langhamer mu ji chytil. Hned při dalším střídání nám soupeř odskočil na dvoubrankový rozdíl. A my jsme v ofenzivě neměli nic, co by nás vrátilo do zápasu,“ posteskne si.

Sestava Motoru by se mohla blížit té, která vyjede 11. září k prvnímu mistrovskému utkání proti Třebíči. Kouč Prospal však tuto teorii popírá. „Nemůžeme říct, že to byla generálka. Někteří hráči nám chyběli. Kluci teď dostanou prodloužený víkend volno, v pondělí mají zdravotní testy a pak už se budeme připravovat na Třebíč. Ale jestli takhle sestava zůstane, to se nedá říct. Máme pár hráčů, kteří by měli trénink brát jako zápas, aby mi dokázali, že se mýlím,“ apeluje na své svěřence.

Podobná situace je i mezi gólmany, přestože oba turnajové zápasy odchytal Milan Klouček a vedl si velice dobře. „Odpověď je stejná. Je tady několik hráčů, pro které by trénink měl být jako zápas. A já se budu jenom dívat,“ znovu zopakuje.

Pauza od posledního přípravného zápasu do startu soutěže je poměrně dlouhá. Žádný zápas už ale v plánu není. „Už asi nic shánět nebudeme. Někteří kluci mají zdravotní problémy. Teď je důležité, abychom kvalitně potrénovali a připravili se na Třebíč,“ už trenér nepočítá s žádným duelem do startu mistrovské sezony.