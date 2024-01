Druholigové hokejové týmy Tábora i Písku si čtvrté kolo nadstavby předehrály kvůli sobotnímu Utkání hvězd této soutěže. Ani jednomu z nich se zápasy na ledě soupeřů nepovedly a z Děčína a Hronova se vrátily s prázdnou.

Hokejisté Tábora v předehrávce 4. kola nadstavbové skupiny A prohráli v Děčíně 2:3. | Foto: archiv klubu

Hokejisté Tábora v elitní nadstavbové skupině A v Děčíně doplatili především na zbytečná vyloučení, při nichž už v první třetině dvakrát inkasovali. Kohouti se nedokázali vypořádat s tvrdou hrou protivníka a když přesně v polovině střetnutí domácí přidali třetí trefu, nevypadalo to s druhým týmem tabulky moc dobře. Do konce druhé části ještě vykřesal naději Matušík a v 48. minutě snížil na rozdíl jediné trefy Huna, ale víc se táborskému celku nepovedlo, přestože možností k tomu měl víc než dost.

„Momentum zápasu přišlo v podstatě už v první minutě při tvrdém hitu soupeře. Místo toho, abychom mu to pak oplatili ve hře a vstřelenými góly, měli jsme už v první třetině čtyři zbytečná vyloučení, z nichž dvě domácí potrestali. Od druhé třetiny se sice náš výkon poměrně výrazně zlepšil, ale i když jsme se v té třetí dostali k soupeři poměrně brzy na kontakt, víc jsme nedokázali. Popravdě bychom si to tentokrát asi ani nezasloužili. Je to pro nás varování a ponaučení. Pokud si v podobných zápasech nedokážeme správně nastavit hlavy, tak úspěšní nebudeme, protože hrát tvrdě a bojovat nadoraz proti nám bude každý soupeř," konstatoval na klubovém webu táborský trenér Jakub Grof.

Písečtí hokejisté ve skupině B nepředvedli v Hronově špatný výkon, ale pohořeli v koncovce a na výtečně chytajícím brankáři Pittrovi. Rozhodující moment přišel v polovině duelu, kdy hronovský Babrusev střelou z levého kruhu přes bránícího protihráče trefil přesně mezi betony hostujícího gólmana Dvořáka. V závěrečné třetině přišel velký nápor Králů, kteří soupeře zasypali dvaceti střelami, ale kýžený efekt nepřinesl a Hronov do prázdné branky při power play Jihočechů pečetil výsledek.

„Soupeře jsme sice výrazně přestříleli, poměr střel byl 54 ku 25, ale bez gólů se nevyhrává. Kromě koncovky však nemám hráčům moc co vytknout. Tlak do brány tam byl, v obraně jsme udělali minimum chyb. V jistých momentech jsme však působili trochu křečovitě. Za poslední třetinu jsme na branku domácích vyslali dvacet střel, ale je pravda, že spousta jich mířila na břicho gólmana. Minimálně bod jsme si však zasloužili,“ pronesl kouč Písku Milan Mazanec.

Jak už bylo zmíněno, v sobotu 27. ledna od 16 hodin je na programu historicky první Utkání hvězd II. ligy, které se uskuteční na příbramském zimním stadionu. Jihočeši v něm budou mít zastoupení v podobě táborských opor brankáře Gáby, obránce Plášila a útočníka Matušíka, jenž bude kapitánem Západu.

V dalším pokračování II. ligy pak ve středu 31. ledna Tábor cestuje právě do Příbrami (18.30), která je třetí, a Písek se představí v Chebu (18), na který v boji o předkolo play off ztrácí šest bodů.

Nadstavbová skupina A o 1. až 8. místo:

HC Děčín – HC Tábor 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 8. Faigl (Nezbeda, Jouza), 13. Smola (D. Tůma, Faigl), 30. Macek (J. Tůma, Kučera) – 35. Matušík (Šulek, Seidl), 48. Huna (Říha, Plášil). Rozhodčí: Hlinka – Toman, Sýkora. Vyloučení: 3:7. Využití: 2:0. Diváci: 411.

Tábor: Žajdlík – Říha, Plášil, Jáchym, Suchánek, Hubata, Černý – Krliš, Milfait, Severa, Seidl, Matušík, Šulek, Dančišin, Zadražil, Huna, Prášek, Zíb, Nevšímal, Duda.

Nadstavbová skupina B o 9. až 15. místo:

HC Wikov Hronov – IHC Králové Písek 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 30. Babrusev (Hájek, Straka), 60. Murtazin (Trandin, Babrusev). Rozhodčí: Červenka – Hradil, Jurak. Vyloučení: 4:5. Diváci: 232.

Písek: Dvořák – Radoš, Čunát, Pavlát, Turek, Vajner, Čančura – Marcilis, Volf, Matiášek, Rousek, Pouzar, Hrakholski, Petrásek, Koupal, Hollar, Pechlát.