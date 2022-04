Pocházíte z hokejové rodiny, váš děda František patří k největším legendám jihočeského hokeje. Právě on vás přivedl k hokeji? K hokeji mě přivedl táta, který býval také výborným hráčem. Dnes mu visí dres na zimním stadionu v Táboře, kde toho hodně odehrál a zanechal významnou stopu. Ale dědu si dodnes živě pamatuji, jak mě vodil na tréninky a vždycky na mě čekával, když jsem hrával za žáčky. Hrozně rád na to vzpomínám. Odešel, když mi bylo šestnáct let, a bohužel už se nedožil mé první pozvánky do mládežnické reprezentace do šestnácti let.

Hokej tak pro vás byla jasná volba?

Jednoznačně. V šesti letech mě táta přivedl na stadion, kde bylo nějakých šedesát kluků a hráče vybíral legendární českobudějovický mládežnický trenér pan Mls. Takhle to začalo. Už je to samozřejmě dlouhá doba, ale občas si na to ještě člověk vzpomene a vzpomínám na to moc rád.

V osmnácti letech jste se vypravil za oceán. Kde jste v zámoří hrál?

V Budějovicích jsem prošel všemi mládežnickými kategoriemi a měl jsem to štěstí, že si mě tehdejší trenéři prvního týmu Pražák s Caldrem vytáhli v necelých šestnácti letech do tréninku s áčkem. Odehrál jsem i nějaké přípravné zápasy, ale bohužel jsem se zranil a celou sezonu jsem promarodil po těžkém úrazu kolena. V osmnácti letech jsem odešel do kanadské juniorské soutěže Western Hockey League, kde jsem strávil sezonu v týmu Prince Albert Raiders.

Pak jste se vrátil do prvního českobudějovického týmu?

Ano. Domluvil jsem se s tehdejším manažerem panem Šatavou a naskočil do přípravy. Potom jsem pokračoval v Písku, kde jsem nastoupil na vojnu a hrál první ligu pod panem Koldou. Na to také rád vzpomínám, protože jsme hráli hodně nahoře a jednou jsme vypadli až těsně před finále play off s Jihlavou.

Pak jste se z velkého hokeje vytratil. Co se přihodilo?

Na rovinu musím říct, že v Písku se mi pak už tolik nedařilo a nehrál jsem dobře. Prošel jsem si krátce štacemi v Táboře a Jindřichově Hradci. Tam to bylo také fajn. Trenéři Joun s Čechem tam ve druhé lize stavěli tým na postup. V jednom mužstvu jsem se tam potkal třeba s Romanem Horákem a měli jsme výbornou partu. Hokej mě tam nesmírně bavil. Kariéru jsme zakončil krátkým angažmá ve Francii, kde už jsem koketoval s civilním zaměstnáním. V necelých pětadvaceti letech jsem se rozhodl, že s hokejem skončím. Už jsem v něm neviděl úplnou perspektivu a chtěl jsem se věnovat podnikání. Tím jedna moje sportovní epizoda skončila a soukromě jsem podnikal.

Dlouho jste ale bez hokeje nevydržel.

To je pravda. Ke sportu mě to pořád táhlo a využil jsem možnosti nastoupit do agentury BPA, kde jsem strávil dva roky. K tomu jsem se dal na dráhu hokejového agenta. Byl jsem pořád v kontaktu s Motorem a s generálním manažerem Standou Bednaříkem jsme se dohodli, že do klubu nastoupím jako skaut mládeže. První rok, kdy jsem začal, prakticky celý zmařil covid, takže jsem toho v nové pozici ještě moc nestihl. Před touto sezonou se navíc naskytla možnost, že bych mohl působit v realizačním týmu extraligového áčka jako videotrenér. Jsem moc rád, že mohu být součástí realizačního týmu áčka a učit se od takových trenérů, jakými jsou Jarda Modrý nebo Patrik Martinec. Obrovsky to změnilo můj náhled na hokej. Zejména na detaily a propracovanost hry. Vážím si toho, že tady mohu být.

Co je náplní vaší práce videokouče?

Především po poradě s hlavním trenérem připravuji statistické podklady a sháním informací o soupeřích.

Máte na starosti také sestříhání jednotlivých sekvencí ze zápasů?

To si dělají hlavní trenér s asistentem sami. Já jim připravím podklady, které si vyžádají. Ale přímo přípravu na konkrétního soupeře, tu si chystají trenéři sami.

Jak se práce s videem posunula od doby, kdy jste vy sám hrával?

Tenkrát v podstatě ještě nic takového nebylo. Velmi živě si pamatuji, když měl některý z tatínků videokameru a na WHS kazety nahrával zápasy. Bylo to ale opravdu velmi vzácné. Tehdy se s videem pomalu začínalo. Pokrok v těchto věcech, v rozborech a rozpracovanosti hry je za těch dvacet let obrovský.

Mají videotrenéři také nějaké semináře, díky kterým se posouvají ve své odbornosti dál?

Jsem v kontaktu s ostatními videokouči v extralize, ale je to spíše na přátelské bázi. Pomáháme si, když někdo potřebuje třeba záznam z utkání, tak si vždycky vzájemně vyhovíme. Vypomůžeme si i na stadionech, když jsou třeba problémy s připojením k internetu. Vztah mezi videotrenéry je velmi korektní. Ale že by se pořádaly v této oblasti nějaké semináře, to mi není známo.

Do vaší gesce spadá také coach challenge?

Vzhledem k tomu, že na našem stadionu nedisponujeme videotechnikou, která by umožňovala přehrát si situaci v reálném čase, tak coach challenge zůstává na intuici trenérů na střídačce, která byla mimochodem v posledních dvou případech z naší strany úspěšná, zatímco třeba Pardubice nebo Hradec Králové několikrát neuspěly. Samozřejmě hodně záleží také na posouzení situace ze strany videorozhodčího.

V úvodu sezony jste zápasy sledoval z tribuny, poté jste se přesunul do kabiny. Proč?

Ze začátku jsem býval na tribuně, ale po odehrání zhruba třetiny soutěže jsme dospěli k názoru, že bude lepší, když budu trávit zápasy v kabině. Na všech stadionech platí, že do šatny musí jít signál z klubové kamery, která střetnutí snímá. Utkání tak sleduji v kabině a po každé třetině jsem připravený přehrát trenérům pasáže hry, které potřebují. Můžeme tak lépe mužstvo hned v průběhu přestávky upozornit třeba na změnu zakládání útoků ze strany soupeře, nebo lépe reagovat na nějakou situaci, která nenadále nastane. Pro kluky je to velmi důležité a osvědčilo se nám to. Myslím si, že po taktické stránce bylo mužstvo v sezoně velmi dobře připravené.

Co obnáší vaše role skauta mládeže?

V klubu pracuji druhým rokem a obecně bych tuto svou práci popsal tak, že je mým úkolem objíždět zápasy i tréninky klubů v našem kraji, kde vyhledávám kluky, kteří by ještě před dorosteneckým věkem mohli přejít do Motoru. Navázat s nimi kontakt, držet ho nějaké dva až tři roky a postupně hráče vyselektovat tak, aby to byly skutečně posily, které stojí za to. To je moje hlavní práce. Je to do určité míry i o odhadu, protože jestli jste vybral dobře, nebo špatně, to v hokeji zjistíte až na konci. Ale mým ideálem je, že najdu hráče, vyskautuji ho a provedu ho celou budějovickou akademií. Nejlépe, že ho dotáhnu až do prvního mužstva.

Stále funguje, že nejlepší mladí hráči z kraje se koncentrují právě do Motoru, nebo už to tolik neplatí?

Za našich časů, kdy jsem hrával ještě já, tak to bylo v podstatě automatické. Postupem času vůle, ochota i chuť jít do Budějovic ze strany hráčů z jihočeských klubů bohužel není tak velká. Vnímám to jako svůj největší úkol, abych talentované hokejisty přesvědčil, že je pro ně nejlepší jak z dojezdové vzdálenosti, tak i z hlediska školní docházky, aby hráli v Motoru. Klub pro ně vytváří špičkové podmínky ve srovnání akademií v celé republice.

Čím to tedy je, že jdou raději třeba do Plzně, Liberce a dalších klubů?

V minulých letech byl jeden z důvodů, že tady nebyla extraliga dospělých. Kluci cítili, že z akademie není úplná návaznost. Jinak těžko říct. Skauting neprobíhal tak intenzivně a vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj je geograficky dost rozlehlý, tak se nepodařilo všechny hráče přesvědčit, aby šli k nám. Oni se naopak aktivně angažovali, aby to zkusili jinde. Jak už jsem řekl, naší prioritou je přesvědčit tyto hráče, aby šli do Motoru.

Jak velký problém pro klub je, že juniorka sestoupila z extraligy do juniorské ligy?

Celá sezona naznačovala, že juniorce hrozí reálný pád o patro níž. Systém byl nastavený tak, že mužstev padalo poměrně dost. Na rovinu ale musím říct, že pro úroveň českého hokeje je to dobře. Rozmělňovat kvalitu do nějakých dvaceti týmů není dobře. Letos to postihlo náš tým a je to pro nás také signál, abychom naši práci začali dělat, jak nejlépe umíme. Vnímáme to zase jako nový start. Když si tady postavíme mužstvo, které dobře připravíme, tak máme podle mého názoru velkou šanci, abychom co nejdřív zase postoupili zpátky.

Máte signály, že třeba někteří hráči přemýšlejí o odchodu z klubu, protože nechtějí hrát nižší soutěž?

Signály máme, ale jednání teprve probíhají. Problém je však ve dvou rovinách. Je jednoduché říct, že odcházím z Motoru, ale druhá věc je, že o mě také někde musí být zájem. Na rovinu je si třeba říct, že o hráče, kteří nejsou v reprezentaci a neplní ve svém týmu roli rozdílových hokejistů, tak zase až takový zájem není. Je to samozřejmě nová situace, ale na nějaký masivní odchod juniorů z našeho klubu to nevypadá.

Je daný cíl po roce se vrátit s juniorkou do extraligy?

Zatím jsme si tento cíl nedali, ale jednoznačně ho musíme mít. Chceme postavit kádr, který bude rozdílový. Neviděl jsem zase až tolik zápasů juniorské ligy, ale spadlo do ní teď několik celků z extraligy, takže nic jednoduchého to určitě nebude.