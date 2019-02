České Budějovice – Vítězná série, kterou by hokejisté ČEZ Motoru potřebovali, stále nepřichází. Potvrdila to i středeční porážka 1:3 ve Frýdku-Místku. Jihočeši jsou v aktuální tabulce WSM ligy třetí, na vedoucí Karlovy vary ztrácejí už sedm bodů. V sobotu budou na svém ledě od 17 hodin hostit nováčka ze Vsetína.

Luboš Rob starší | Foto: Deník/ Jan Škrle

Je to pořád dokola. Zatímco doma českobudějovičtí hokejisté letos ještě nenašli přemožitele, na stadionech soupeřů jsou sice vždycky aktivnější, mají výrazně větší počet střel, ale z vítězství se většinou raduje protivník. Z dvanácti pokusů tomu tak bylo sedmkrát.



Podobný průběh mělo i utkání ve Frýdku. „Chtěli jsme vyhrát za tři body. To je jasné,“ posteskne si asistent trenéra Jelínka Luboš Rob starší. „První třetina byla vyrovnaná. Jeli jsme v ní sami na branku, Míla Čermák nastřelil tyčku. První gól by asi rozstřelil zápas v náš prospěch,“ je přesvědčen.



Jenže klíčovou první branku dali v závěru druhé třetiny domácí. „Ve druhé třetině jsme byli lepší. Po zmatku v naší obraně dal ale gól Frýdek,“ konstatuje.



V závěrečném dějství zvýšili domácí na 2:0, Vlček sice korigoval, ale frýdecký Haman při power play hostí upravil na konečných 3:1. „Měli jsme dát více než jeden gól. Musíme být trpěliví. Nastavujeme určité věci a kluci si na ně zvykají. To ale samozřejmě nemůžeme opakovat pořád dokola. Jdeme pořád stejnou cestou. Přetváříme tým, ve kterém máme hodně nových hráčů. Jsou věci, které si musejí sednout. Každý den budeme pracovat tak, aby se to zlepšovalo a spokojeni jsme byli my i fanoušci,“ slibuje.



Největší bolestí týmu je koncovka. „Problém je v hlavách kluků. Musíme do nich dostat, že první myšlenkou je gól, a ne, jestli se nám povede hezká akce. Chodit víc do branky. Aby beci posílali na brankáře více puků. To jsou věci, které nás posunou. Ale není to otázka jednoho týdne. Věříme, že během měsíce by to mělo být znát. Pracujeme na tom,“ ujišťuje.



Ve Frýdku se představili tři noví hráči: obránce Jiří Kučný a útočníci Michal Bárta s Vítem Jonákem. „Přišli do nového mužstva, ale věříme, že jsme si vybrali dobře. Typově jsou to hráči, které jsme chtěli. Teď jde o to, abychom je zapracovali do týmu.“