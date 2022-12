Snad pouze první třetina byla ze strany Jihočechů trochu zabržděná a prohráli ji 0:1. Potom však poctivě bojující tým dokázal průběh zápasu otočit. „Kometa je kvalitní tým a vytvořila si plno šancí. Ale bojovností podpořenou výborným výkonem našeho gólmana jsme se drželi v utkání,“ vypíchl trenér vítězného celku Jaroslav Modrý výkon gólmana Dominika Hrachoviny, jenž se po zranění vrátil ve velké formě. Ale i jeho kolega Jan Strmeň si vede skvěle. V brankovišti Motor rozhodně problém nemá.

Českobudějovický tým dokázal oproti svému soupeři šance využít. „V důležitých momentech zápasu jsme byli produktivnější než Kometa. Kluky musím pochválit za nasazení, bojovnost a víru, že najdou cestu k vítězství,“ nešetřil tradičně velice náročný kouč tentokrát slovy chvály směrem ke svým svěřencům.

Vydařené jubileum, Motor na domácím ledě sestřelil Kometu Brno i podruhé

Všechno ale úplně růžové není. Domácí odehráli celý zápas pouze na pět obránců, kteří sice jednoznačně obstáli, ale dlouhodobě to takhle fungovat nemůže. „V padesátých letech se hrávalo na tři obránce, tak mi to zkoušíme na pět,“ pokusil se Modrý odlehčit situaci, která ho ale jinak trápí. „Co k tomu říct. Máme nějaké kluky zraněné a nenašli jsme nikoho, kdo by nám pomohl. O to víc si cením kluků, kteří toto utkání zvládli odehrát jen v pěti. Semkli se a dávali si pozor na detaily ve hře,“ ocenil.

Oproti předcházejícím zápasům totiž vypadl ze sestavy Karel Plášil, jenž v Motoru hostoval z druholigového Tábora. „Měli jsme gentlemanskou dohodu s trenérem, který v Táboře skončil, že nám Karel pomůže,“ připomíná Modrý nečekaný konec trenéra Bělohlava ve městě u Jordánu. „Klub si Karla vyžádal zpátky a tři zápasy ve třech dnech už by byly moc. Teď máme přestávku, tak se nám snad vrátí někteří zranění hráči,“ doufá.

Hostování z Jihlavy vypršelo také zkušenému forvardovi Tomáši Čachotskému. O jeho služby by na jihu Čech stáli i nadále. A není divu, protože válí doslova jako zamlada. „Budeme pracovat na tom, aby u nás ještě zůstal. Doufám, že to dobře dopadne a bude v našem klubu pokračovat. Má výbornou výkonnost a ukázal nám, co ve svém věku dokáže. Klobouk dolů před ním,“ neskrývá kouč Modrý, že by byl rád, kdyby jihlavské křídlo v jeho týmu pokračovalo i nadále.

Poprvé v kariéře naskočil do extraligového zápasu teprve šestnáctiletý dorostenec Samuel Drančák, jenž v sestavě nahradil Václava Karabáčka. Na ledě strávil sedm a půl minuty a nevedl si vůbec špatně. „Je to kluk, který s námi absolvoval přípravu a udělal výkonnostní pokrok. Nebyl jsem spokojen s některými hráči, proto dostal šanci. Obstál velice slušně,“ líbil se Modrému výkon mladičkého útočníka.

Pro jeho protějšek Martina Pešouta byla porážka v Budějovicích posledním vystoupením na střídačce Komety. „Bohužel jsme k tomuto kroku museli sáhnout s ohledem na to, že jsme z posledních devíti zápasů z možných sedmadvaceti bodů získali jen tři,“ nechal se slyšet na klubovém webu majitel Komety Libor Zábranský. „Nevidíme jinou možnost, než se pokusit dát mužstvu nový impuls,“ vysvětluje. „Do středy chceme mít o novém hlavním trenérovi jasno.“

Hlavním adeptem na uvolněný post by měl být dle zákulisních spekulací Patrik Martinec, jenž loni působil právě v Motoru a letošní sezonu zahájil ve Spartě Praha.