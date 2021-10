K utkání 19. kola hokejové Tipsport Extraligy zajížděli hokejisté Motoru na led souseda v tabulce do Olomouce.

Olomoučtí hokejisté v rámci 19. kola Tipsport extraligy hostili České Budějovice. | Foto: Deník/VLP Externista

A utkání začali skvěle. Ještě neuběhla ani celá druhá minuta a hosty dostal do vedení dělovkou od modré čáry David Štich. Motor si vytvářel další dobré příležitosti a za aktivitu byl odměněn v 15. minutě, kdy se po milimetrové přihrávce Gulaše trefil do poloodkryté branky Lukáš Pech. A o minutu později byl stav již 0:3. Oba aktéři předchozí branky si role vyměnili, Pech nahrával a Milan Gulaš dostal nadvakrát kotouč do branky Olomouce. V závěru třetiny přežil Motor dvě šance domácích a na přestávku tak šel s náskokem tří branek.