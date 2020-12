Hosté museli sestavu opět značně slepovat. Doma zůstali nemocní gólman Čiliak s útočníkem Karabáčkem, dlouhodobí marodi Indrák s Holcem a nově také zraněný M. Novák. Beránek je navíc v přípravě reprezentační dvacítky na mistrovství světa.

Přestože byl poprvé k dispozici zkušený forvard Adamský (posila na střídavý start z Havířova), museli opět do útoku také obránci Slováček se Suchánkem. A navíc už v první třetině musel odstoupit obránce Roth.

Ani jeden ze soupeřů není zrovna ve formě. Motor je v tabulce poslední, Hradec vyhrál z posledních šesti zápasů jediný. Úvod zápasu byl také oboustranně dost opatrný. Výjimkou byla velká šance hostujícího Michnáče, z prostoru mezi kruhy však branku netrefil.

Jenže stačila chvilka, střela Pavlíka, dorážka nedůsledně pokrytého Orsavy a Hradec šel do vedení. Jihočechy inkasovaná branka poslala do kolen. Perretovu gólovku ještě se štěstím přežili, ale v 10. min. to bylo už 2:0. Hosté propadli ve středním pásmu a po rychlém přečíslení pálil Smoleňák. Patera sice jeho střelu vyrazil, ale na Růžičkovu dorážku už reagovat nemohl.

Hosté alespoň trochu zvedli hlavu v přesilovce, kterou sehráli slušně a Venkrbec nastřelil tyč. Poté hráli ještě jednu, ale ta už vyzněla hodně do ztracena…Poměr střel na branku 14:4 ve prospěch domácích po první třetině hovořil za mnohé.

Po přestávce Motor přece jen trochu zabral, ale jeho výkon tentokrát neměl ty správné parametry. Chyběly tradiční atributy jeho hry: dobrý pohyb, bojovnost, nasazení, agresivita. Ani domácí sice nepředváděli nic světoborného, v pohodě však kontrolovali svůj dvoubrankový náskok a navíc hrozili z nebezpečných kontrů.

V pohodě hrající Hradec přidal ve 35. min. i třetí gól. Venkrbcovi se nepodařilo vyhodit puk z vlastní třetiny, Zámorský trefil od modré tyč a Smoleňák bez větších potíží doklepl odražený kotouč do odkryté klece. Ani ne po minutě zvýšil opět z předbrankového prostoru Pilař už na 4:0 a bylo prakticky hotovo. A navíc Růžička a Perret ještě nastřelili tyč.

Hosté to ještě zkusili. Gilbert ze sóla také orazítkoval brankovou konstrukci a krátce před druhou sirénou se prosadil dorážkou Christov, který snížil na 4:1 a vykřesal tak alespoň malou jiskřičku naděje.

Jenže rozfoukat se jí Motoru ve třetí třetině nepodařilo. Hradečtí byli na na koni, sice se nikam nehnali, ale vedení si bezpečně hlídali. A soupeř tentokrát neměl hlavně morální sílu porvat se tentokrát s větší vervou o lepší výsledek.

Jihočeši díky patřičné bojovnosti a pozornému Paterovi ubránili dvojnásobnou přesilovku soupeře. Bylo to však už spíše jen dohrávání zápasu bez většího náboje. Karty byly zcela jasně rozdány a v prázdné hale panovala značně ponurá atmosféra.

Šest minut před koncem byl Hradec odhalen při hře v šesti, Motor dostal možnost hrát přesilovku a hostující trenéři navíc odvolali gólmana. Poté šli domácí dokonce do tří, Prospalův tým hrál dokonce šest na tři, ale ani tuto obrovskou možnost nedokázal zužitkovat…

Naopak do prázdné branky poté sami inkasovali. Přes půl hřiště se trefil Kevin Klíma a na konečných hodně krutých 6:1 upravil v poslední minutě zápasu hradecký obránce Hronek.

Branky a nahrávky: 9. Orsava (Pavlík, Cingel), 11. Vl. Růžička ml. (Smoleňák), 35. Smoleňák (Zámorský), 36. R. Pilař (Lev), 58. Kevin Klíma, 60. Hronek (Kevin Klíma) – 38. Christov (A. Raška).

Vyloučení: 6:2 (navíc host. Suchánek 10 min.), bez využití. Rozhodčí: Mrkva, Obadal – Kajínek, Hynek. Bez diváků.

Hradec: Mazanec – Hronek, Nedomlel, F. Pavlík, Šalda, Zámorský, Jank, Čáp – Kelly Klíma, Cingel, Orsava – Smoleňák,Vl. Růžička ml., J. Sklenář – Kevin Klíma, Koukal, Perret – Jergl, Lev, R. Pilař. Trenéři Vl. Růžička st. a Branda.

Motor: Patera – Plášil, Pýcha, Roth, Vydarený, Pavel, Lytvynov – Zd. Doležal, R. Přikryl, Adamský – D. Voženílek, Gilbert, Michnáč – Jonák, Venkrbec, Christov – Slováček, A. Raška, Suchánek. Trenéři Prospal a Totter.