Domácí mají na marodce už jen Venkrbce s Tomanem, mimo sestavu zůstali tentokrát Štencel, Šoustal a Chlubna. Útočník Miroslav Holec nastoupil ke svému pětistému extraligovému zápasu. Hosté dali v brance důvěru Jihočechu Salákovi a v první formaci nastoupil exbudějovický Doležal. Došlo také na bratrský souboj sourozenců Jandusových. Za Motor hrál obránce Martin, za Spartu útočník Tomáš.

První velkou šanci zápasu měl v bezbrankové první třetině domácí Valský, ale prudkou přihrávku za Salákova záda neusměrnil. Po gólu volaly i možnosti Gulaše a Vondrky. Na druhé straně vytáhl Hrachovina famózní zákrok proti Matuškinovi.

„Sparta měla optickou převahu, ale nebezpečnější jsme byli my. Na šance to nakonec bylo vyrovnané. Hosté byli více na puku a diktují tempo hry. Mají za sebou sérii porážek a jsou hladoví po vítězství. Ale zatím to zvládáme. Hrozně důležité bude, kdo dá první gól,“ zhodnotil úvodní třetinu stále ještě zraněný útočník Motoru Matouš Venkrbec, jehož návrat do hry už se ale rychle blíží.

První gól nakonec dali jeho spoluhráči. V závěru první přesilové hry vyslal Šenkeřík od modré projektil, který se jemně otřel o bránícího Dvořáčka a skončil až za Salákovými zády – 1:0.

Momentum zápasu se rázem otočilo ve prospěch Jihočechů, druhý gól se jim však přes slibný tlak přidat nepodařilo. A tak přidal zase hvězdami nabitý tým sparťanů a výborný Hrachovina musel vytáhnout několik těžkých zákroků.

„Vedeme zaslouženě, převaha Sparty z první třetiny je pryč. Naši kluci mnohem víc chtějí a jsou bojovnější než soupeř, který nejde tolik za vítězstvím jako my. A výborně chytá Hrášek,“ ocenil Venkrbec po druhé části hry.

Hrachovina zářil i ve třetí třetině, kdy neuvěřitelným zákrokem doslova okradl o gól Řepíka. A pak to přišlo podruhé. Václav Karabáček si našlápl po pravém křídle a přesnou střelou k tyči prostřelil Saláka – 2:0.

Pal už to bylo velké sólo Dominika Hrachoviny, jenž svými zákroky přiváděl útočníky Sparty k zoufalství. Zvládl bez ztráty kytičky i závěrečnou power play a první letošní nula mu slušela náramně. Tohle byl vyloženě jeho zápas!

Branky a nahrávky: 24. Šenkeřík (Pech, Abdul), 47. Karabáček (M. Jandus, Hrachovina). Vyloučení: 4:4, využití: 1:0. Rozhodčí: Hradil, Lacina – Hynek, Zíka. Diváci: 6086.

Motor: Hrachovina – Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bindulis, M. Jandus, Štich, Vráblík – Karabáček, J. Novotný, M. Beránek – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Vondrka, M. Hanzl, Abdul – Valský, D. Voženílek, Holec. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

Sparta: Salák – Pogorišnyj, Matuškin, Moravčík, Mikliš, Pavelka, Polášek, R. Jeřábek – Zd. Doležal, Horák, E. Thorell – Řepík, Sobotka, D. Kaše – Dvořáček, Vitouch, Strnad – T. Jandus, Konečný, Slavíček. Trenéři Hořava, Jandač, J. Hlinka a Hamara.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale soupeř hrál výborně. Podržel nás gólman Hrachovina, byl to jeho zatím nejlepší výkon v našem dresu. Rozhodl náš gól v přesilovce. Potom už jsme poctivým a bojovným výkonem našli cestu, jak utkání vyhrát.“

Jaroslav Hlinka (Sparta): „Nechytili jsme začátek utkání, prohrávali jsme a v naší situace je těžké dotahovat vedení soupeře. Kluci bojovali, z tohoto pohledu jim nemůžeme nic vytknout, ale trochu tam chyběla hokejovost. Celý zápas jsme tahali za kratší konec a nezvládli jsme ho.“