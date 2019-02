České Budějovice – Potřebují zabrat. Hokejistům ČEZ Motoru poslední zápasy nevyšly a v první Chance lize klesli na čtvrtou příčku. Úvodní polovinu její základní části uzavřou sobotním s největší pravděpodobností vyprodaným šlágrem proti Vsetínu. Začátek zápasu je v 17 hodin.

Jan Strmeň (vlevo) s trenérem gólmanů Stanislavem Hrubcem. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Jihočechům se sice nedaří, z posledních čtyř zápasů vytěžili jen dva body, ale poraženecká nálada v týmu rozhodně není. „Nejhorší by bylo, kdybychom panikařili a začali všechno měnit,“ zdůrazní asistent trenéra Prospala Aleš Totter. „Jdeme si svou cestou. Je to jenom otázka trpělivosti, aby nám tam napadaly góly,“ je přesvědčen.



Sobotní atraktivní duel se Vsetínem vidí jako ideální příležitost, jak se chytit. „Bude asi vyprodáno. Za Vsetín nastupuje celá řada hráčů, kteří byli v minulosti tady v Budějovicích. Na soupeře ztrácíme v tabulce jediný bod. To všechno je pro nás ta nejlepší možná výzva, abychom se zase vrátili na vítěznou vlnu,“ přeje si.



Právě koncovka je největším problémem týmu. „Nemáme herní problémy. Soupeři nás nepřehrávají. Fyzicky jsme na tom dobře. Je to jenom o proměňování šancí. Naposledy v Porubě jsme z padesáti střel dali jediný gól. To je strašně málo. Nezvládáme momenty, kdy zápasy můžeme rozhodnout. Ale jsme přesvědčeni, že to zlomíme,“ ujišťuje asistent.



Na vylepšení gólové produktivity mužstvo intenzivně pracuje v tréninku. „V zápase je to pak samozřejmě jiné, když jste pod tlakem soupeře. Částečně se to ale určitě dá naučit i v tréninku,“ míní Totter. „Je to o ještě větší sebedůvěře hráčů. Stačí, aby tam klukům napadaly nějaké góly a bude to lepší.“



Ve Vsetíně se mimořádně daří českobudějovickému odchovanci Luboši Robovi a Antonínu Pechancovi, kterým patří druhá a třetí příčka bodování celé soutěže. Jenom na ně ale trenéři Motoru svou pozornost nezaměří. „Každý tým má nějakou osobnost. Hrajeme doma, takže můžeme střídat podle soupeře a reagovat na vývoj zápasu. Žádné speciální bránění tam z naší strany nebude. Soustředíme se sami na sebe. Chceme se dostat do tlaku. První zápas ve Vsetíně byl parádní z obou stran před výbornou kulisou. Od začátku jsme si tam šli za vítězstvím a věříme, že doma to bude podobné,“ připomíná výhru 3:2 v prvním vzájemném utkání na vsetínském Lapači.



Do sestavy se vracejí obránce Vydarený a útočník Gilbert. „David Gilbert dělá první lajnu a bylo vidět, že nám v posledních dvou zápasech chyběl. Renda je stabilní člen obrany. Jsme rádi, že jsou zpátky,“ ujistí.



Do branky se opět postaví Jan Strmeň. Petr Kváča totiž i nadále zůstává na hostování v extraligovém Třinci. „Přestože už vypršela minimální třicetidenní lhůta pro hostování, tak po dohodě obou klubů bude Kváča i nadále pokračovat v Třinci. Uvidí se, jak to bude dál,“ řekl k situaci na brankářském postu generální manažer klubu Stanislav Bednařík.