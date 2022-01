V O2 areně byli do nějaké pětadvacáté minuty lepší Pražané. To je třeba objektivně uznat. „Sparta měla vynikající vstup do utkání a my jsme tahali za kratší konec, ale podržel nás gólman,“ uznal i trenér Motoru Jaroslav Modrý. „Domácí dali gól, trošku se uklidnili a hráli fakt dobře. Mají spoustu kreativních hráčů a prvních deset minut, to byl z jejich strany opravdu fičák,“ dodal.

Po změně stran však jeho svěřenci srovnali krok. „Začali jsme více bruslit, dávat puky ze třetiny a vytvářeli jsme si šance,“ konstatoval.

Možná klíčový moment utkání přišel ve 35. minutě za stavu 1:1 při hře čtyři na čtyři. Domácí Chlapík dal gól, ale střídačka Motoru uspěla s trenérskou výzvou a stav zůstal nerozhodný. „Měli jsme informaci od našeho gólmana, že mu soupeř bránil v zákroku. Tím se zápas možná opravdu zlomil, protože pak jsme dali šťastný gól, když puk vypadl domácímu gólmanovi. Od té doby jsme hráli velice kvalitní utkání. Dobře takticky a kompaktně jako tým. Našli jsme cestu k vítězství,“ neskrýval náročný trenér velkou spokojenost.

Vzít si trenérskou výzvu v takovém momentu chtělo pořádný kus odvahy. „Určitě to byl risk. Kdyby nevyšel, tak jsme prohrávali 1:2 a soupeř by šel do přesilovky čtyři na tři. Hrášek (brankář Dominik Hrachovina – pozn. red.) přišel s tím, že mu domácí hráč bránil ve hře a nemohlo tak jít do zákroku. Dali jsme na něj, zkusili to a vyšlo to,“ ulevilo se mu.

Na jihu Čech velmi dobře známý a oblíbený trenér Sparty Josef Jandač to měl při hodnocení zápasu podstatně těžší. „Nevstoupili jsme do utkání vůbec špatně. První třetina, a hlavně jejích úvodních deset minut, bylo z naší strany velice dobrých. Dali jsme i gól. Ve druhé třetině jsme ale začali trochu postrádat lehkost ve hře a byl z toho spíše boj. Budějovice více držely puk a porazili jsme se vlastně sami, když jsme si v závěru druhé třetiny nechali dát laciné góly,“ kroutil po zápase hlavou. „Tím se dostal soupeř na koně a už jsme neměli sílu na obrat, protože Budějovice hrály velmi dobře a k ničemu nás moc nepustily. Po třech povedených utkáních v letošním kalendářním roce jsme tohle bohužel nezvládli,“ nehledal výmluvy.

Bývalého reprezentačního trenéra mrzí, že jeho tým nezvládá vyrovnané zápasy. „I když třeba nemáme hru úplně ve své moci, tak musíme být trpěliví a počkat si na zlomový moment v zápase. To nám nejde a hlavně dostáváme strašně laciné góly po vlastních hrubých individuálních chybách, což má dopad na celý tým, protože jich děláme moc,“ zlobil se.

Jandač neviděl neuznaný gól svého týmu jako klíčový moment zápasu. „Tím byl podle mého gól na 1:2, kdy brankář Salák rozehrál puk, který měl podržet. Podobná byla i třetí branka, kdy jsme nesmyslně vystoupili na modré čáře a pustili soupeře do přečíslení,“ neměl zrovna moc pochopení pro chyby svých svěřenců.

Strakonický rodák Alexander Salák zápas nedochytal a byl střídán po čtvrté inkasované brance. „Přemýšleli jsme o tom, že bychom výměnu udělali už do třetí třetiny. Nakonec Saša zápas nedochytal a bohužel se nám nepovedlo ani střídání,“ připomíná Jandač kritickou chvilku náhradníka Matěje Machovského, který dostal od Jana Piskáčka gól po střele přes celé hřiště.

Letošní vzájemná bilance hovoří jasně pro Motor, který se Spartou třikrát vyhrál za tři body a inkasoval pouhé tři góly. „Především musím říct, že Motor hraje opravdu dobře a má zkušené mužstvo. Přesto jsem věřil, že to dneska urveme,“ neskrýval značné zklamání.