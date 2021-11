Domácí nasadili vítěznou sestavu z nedělního duelu se Spartou. Jedinou výjimkou byl mladík Chlubna, který nahradil Jiřího Novotného, jehož pracovní povinnosti opět zavály do Švýcarska. Hosté, kterým se zatím nevede ani zdaleka dle představ, neponechali nic náhodě a na jih Čech dorazili už s jednodenním předstihem.

Vládní opatření se výrazně podepsala na návštěvě, která byla jednoznačně nejslabší v letošní sezoně. A Jihočechům nevyšel ani začátek zápasu. Inkasovali po pouhých pětatřiceti vteřinách, když jenom přihlíželi, jak O. Beránek v poklidu objíždí Hrachovinovu branku a jeho bekhendovou přihrávku Mikúš doráží do sítě.

V poklidné až ponuré atmosféře pak zápas nabíral tempo jen velice rozvážně. Domácí celek jako by po nedělní parádní výhře nad Spartou ještě spal na vavřínech a hosté zlobili. Naštěstí se mohl opět spolehnout na pozorného Hrachovinu v brance. Ale horší třetinu letos doma Motor rozhodně ještě nehrál.

„Na atmosféře zápasu se jednoznačně podepisuje menší návštěva, což ještě umocňuje kontrast s nedělním parádním zápasem se Spartou. Možná jsme i po výhře v tomto utkání trochu uspokojeni. Paradoxně by nás mohl probrat rychlý gól, který jsme dostali. Zatím je to opravdu mrtvé. Atmosféra i hra. Žádné šance jsme si nevytvořili. Vary nám nedají nic zadarmo, jednoduché to nebude, ale kluci si k tomu v kabině určitě řeknou své a nás výkon půjde nahoru,“ věřil po první nepovedené třetině zkušený útočník Motoru Matouš Venkrbec, jehož návrat do hry po zranění se kvapem blíží.

Jenže zlepšení se ze strany jeho spoluhráčů nedostavilo. Nebo přesněji řečeno jen minimální. Domácí sice už měli kotouč na svých hokejkách, ale jejich výkon byl stále hodně mdlý…

A tak mohl přijít trest. Sólo Černocha však naštěstí zlikvidoval Výborný Hrachovina. A když doslova zazdil na druhé straně tutovku Ondráček, zůstal i po druhé části hry stav zápasu 0:1.

„Vyrovnat se dalo, ale Vary jsou aktivnější, víc bruslí a měly větší šance. Jsou hladovější. Nám po těžkých zápasech trošku chybí síly. Je vidět, že někteří kluci toho mají plné zuby. Ale výborný Hrášek v brance nám pořád dává šanci zápas otočit. Musíme posbírat síly a mohlo by to vyjít,“ neztrácel Venkrbec víru ani při nepříznivém vývoji utkání.

Tohle byl ale z pohledu Motoru prostě zápas blbec a ve třetí třetině dostal i druhý gól. V přesilové hře se prosadil exjihočech Koblasa. Jiskřičku naděje pak vykřesal rovněž v početní výhodě Abdul a snížil na 1:2.

Jihočeši ožili, Holec v jasné příležitosti trefil jen břevno. Na druhé straně ale zase musel Hrachovina zlikvidovat tutovku Hladonika.

Pak přišla čtyřminutové přesilovka domácích, která jim sice přinesla branku, ale sami také dvakrát inkasovali… Pokaždé byl z brejku úspěšný kapitán Energie Vondráček. Za Jihočechy se trefil Percy.

Tím se misky vah definitivně překlopily na stranu hostí. Při domácí power pak završil svůj až neuvěřitelný hattrick v oslabení do prázdné branky Vondráček a upravil na konečných 2:5.

Branky a nahrávky: 47. Abdul (Gulaš, Pech), Percy (D. Voženílek, Vondrka) – 1. T. Mikúš (O. Beránek), 45. Koblasa (Plutnar, T. Mikúš), 54. T. Vondráček (Flek), 55. T. Vondráček (Dlapa, Rohan), 60. T. Vondráček (Havlín, Flek). Vyloučení: 3:6, využití: 2:1, v oslabení: 0:3. Rozhodčí: Šír, Kika – Lhotský, J. Svoboda. Diváci: 4508.

Motor: Hrachovina – Piskáček, Šenkeřík, Percy, Bindulis, M. Jandus, Vráblík, Štich – Gulaš, Pech, J. Ondráček – Vondrka, M. Hanzl, Abdul – Valský, D. Voženílek, Chlubna – Karabáček, Holec, M. Beránek. Trenéři Modrý, P. Martinec a Fousek.

K. Vary: F. Novotný – Plutnar, Rohan, Dlapa, Parkkonen, Pulpán, Havlín, L. Doudera – Flek, Kulich, T. Rachůnek – O. Beránek, T. Mikúš, Immo – T. Kohout, Černoch, Koblasa – T. Vondráček, Hladonik, Redlich. Trenéři Pešout a Mariška.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Soupeři pomohl rychlý gól. Nám trvalo strašně dlouho, než jsme se dostali ke kontaktní brance. Škoda, že jsme nevyužili obrovskou šanci v závěru druhé třetiny, možná by se utkání vyvíjelo jinak. Pořád jsme ale tahali za kratší konec. Nezbývá nám, než pogratulovat soupeři k vítězství a připravit se na další zápas.“

Tomáš Mariška (K. Vary): „Máme za sebou těžkou sérii, kdy jsme hráli čtyři zápasy ob den. Proto jsme na utkání přijeli den dopředu a tento tah se nám vyplatil. Pomohla nám rychlá první branka a pak jsme na sto procent plnili herní plán. Podali jsme obětavý výkon podpořený výborným Filipem Novotným v brance a hattrickem v oslabení našeho kapitána Tomáše Vondráčka. Získali jsme nesmírně cenné tři body s kvalitním soupeřem, který byl nebezpečný po celý zápas.“