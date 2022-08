Od prvních minut hráčům oběma týmů ztěžoval úlohu mlžný opar na ledovou plochou. Viditelnost byla nízká a v první třetině šancí pomálu. Už to vypadalo, že se půjde do kabin za nerozhodného stavu, pak se ale v přesilovce před brankou dobře zorientoval Bindulis a doklepl kotouč do branky.