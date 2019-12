Sobotní zápas v Litoměřicích byl odložen na pondělí 20. ledna. Jihočeši totiž souhlasili s odkladem a vyšli tak vstříc litoměřickému celku, který se potýká s absencí a zraněními několika hráčů. Ve čtvrtek na druhý svátek vánoční bude českobudějovický tým hostit Chomutov (17).

Tento čtvrtek to byl v Budvar aréně skutečný hokejový svátek. Vánoční atmosféra, charitativní podtext zápasu a speciální dresy, které se vydražily pro centrum Arpida. Jeho členové před utkáním zazpívali společně se zpěvákem Pekařem a chybět u toho nemohl ani českobudějovický rodák herec a režisér Jiří Mádl.

Samotný zápas vyzněl jasně pro Motor, i když první gól dal soupeř. Pak to byl ale ze strany domácích opravdový koncert. Padaly krásné góly a třeba kapitán týmu Pavel Pýcha se blýskl šesti body (1+5). „Pro nás to byl výborný test. Přerov je jeden z nejlepších týmů v soutěži. Takový zápas se hodnotí parádně. Abnormálně se nám povedly speciální formace a mužstvo odehrálo výborných šedesát minut,“ ocenil i trenér Václav Prospal.

Jeho tým využil šest přesilových her. „To jsem nikdy nezažil,“ usmál se kouč. „Byla to pro kluky super odměna a jsem za ně moc rád,“ uvedl.

Poprvé v dresu Motoru nastoupil útočník Albert Michnáč a připsal si dvě asistence. „Má velký ofenzivní potenciál. Dneska všechno fungovalo tak, jak má. Upoutal nás, už když hrál proti nám. Jsem rád, že nastupuje za nás a pomůže nám,“ uvedl trenér na jeho adresu.

Přerovští Zubři neprodali kůži lacino, prali se, hráli důrazně, ale na Motor při vší úctě nestačili. „Utrpěli jsme těžkou porážku. Dostali jsme šest gólů v oslabení, což by se nemělo stávat. Ale je to sport a stalo se. V dnešní den pro nás však bylo důležitější než hokej, že náš kapitán podstoupil v Praze těžkou operaci, která dopadla dobře. To pro nás bylo v tuto chvíli zásadní,“ připomněl zkušeného útočníka Tomáše Sýkoru. „Soupeři nezbývá než pogratulovat k perfektnímu výkonu,“ dodal přerovský asistent trenéra Jakub Grof.